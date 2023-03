Generali, complimenti a Sir David Chipperfield vincitore del Pritzker Architecture Prize 2023

Generali si complimenta con Sir David Chipperfield, vincitore dell’edizione 2023 del Pritzker Architecture Prize, la più alta onorificenza dell’architettura mondiale. David Chipperfield Architects Milan è l’autore del progetto di ristrutturazione e valorizzazione delle Procuratie Vecchie in piazza San Marco a Venezia, Casa della Fondazione The Human Safety Net. Il Group CEO di Generali, Philippe Donnet, nella foto, ha affermato: “Esprimiamo vive congratulazioni a Sir David Chipperfield per il Premio Pritzker 2023, onoreficenza che riconosce il suo lavoro e il suo impegno per una progettazione architettonica riflessiva, interprete delle istanze sostenibili e sociali che abbiamo conosciuto e apprezzato nella sua traduzione per il progetto delle Procuratie Vecchie a Venezia, attenta al passato e con uno sguardo aperto al futuro, oggi Casa della nostra fondazione The Human Safety Net”. Le Procuratie Vecchie sono state aperte al pubblico nell’aprile 2022, per la prima volta in 500 anni, dopo un complesso lavoro di restauro e valorizzazione, gestito da Generali Real Estate e durato 5 anni. David Chipperfield Architects Milan ha sviluppato un’idea per il progetto che non è definita da un singolo gesto architettonico, ma da una serie di interventi che rispondono alla complessità dell’opera attraverso un approccio flessibile al fine di interpretare e dare un senso alle modifiche storiche e agli adattamenti pratici delle Procuratie Vecchie. Il terzo piano delle Procuratie Vecchie, caratterizzato da una straordinaria enfilade di archi ideata da David Chipperfield Architects Milan, è oggi la Casa di The Human Safety Net, il movimento globale di persone che aiutano persone la cui missione è di liberare il potenziale di coloro che vivono in condizioni di vulnerabilità e dove è visitabile l’esposizione “A World of Potential”.