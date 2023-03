Brunello Cucinelli riceve il premio Neiman Marcus Award per la moda

Va all’imprenditore Brunello Cucinelli (nella foto) il premio internazionale ‘Neiman Marcus Award for distinguished service in the field of fashion 2023’. Il department store del lusso di Dallas lo conferisce alle figure che nel mondo hanno più influenzato la moda dagli anni ’30 in poi. Cucinelli ha ricevuto il riconoscimento a Parigi. “Sono immensamente grato ai miei stimatissimi Geoffroy van Raemdonck e Lana Todorovich, che in questo determinato periodo storico hanno l’onore di rappresentare Neiman Marcus, una delle più alte espressioni della moda e del lusso nel mondo, ma anche un’icona di stile di vita e di eleganza”, dichiara Cucinelli. “Vorrei altresì ringraziare tutte le persone di Neiman che durante i venti anni di collaborazione ho potuto ammirare come esseri umani di grande umanità, oltre ad apprezzarli come professionisti molto speciali”. “Mi sento particolarmente onorato e mi piace pensare a questo premio come a un alto riconoscimento che rende merito alla gente di Solomeo, alle mani creative della migliore tradizione artigiana italiana che con la loro quotidiana dedizione hanno costruito insieme alla mia famiglia e a tutti i miei collaboratori ‘Il Sogno di Solomeo'” ha aggiunto l’imprenditore, ricordando come “nel lavoro, come nella vita, abbiamo sempre cercato di farci ispirare dai valori del capitalismo umanistico, legati alla umana sostenibilità”.