Relatech riceve il premio “Industria Felix – la Lombardia che compete” per performance gestionali e affidabilità finanziaria

Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Know-How (DESK) Company e PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT), comunica che, in data 3 marzo 2022, è stata insignita dell’Alta Onorificenza di Bilancio conferita durante il 46° Premio Industria Felix, settima edizione de “La Lombardia che compete” svoltasi presso l’Auditorium “Giorgio Squinzi” di Assolombarda a Milano.

Industria Felix, a seguito di un’attenta analisi del bilancio economico finanziario per l’anno 2021, ha premiato Relatech con il titolo di “tra le migliori pmi innovative per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Lombardia”.

Industria Felix Magazine, trimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, ha creato il Comitato Scientifico Industria Felix, il quale, partendo da un algoritmo vincolante sviluppato dall’inchiesta giornalistica che ha selezionato complessivamente circa 700mila società di capitali con sede legale in Italia, ha individuato le 54 imprese che hanno registrato tra i migliori mol, con un utile, un roe positivo, un rapporto oneri finanziari/mol inferiore al 50%, un delta addetti pari o crescente rispetto all’anno precedente e un Cerved Group Score di solvibilità o sicurezza finanziaria.

Relatech, inoltre, dato il suo importante impegno verso i temi della Sostenibilità ed avendo elaborato e pubblicato su base volontaria anche il bilancio non finanziario ESG ha conseguito anche un riconoscimento quale società impegnata e responsabile verso l’Environment, Social e Governance.

Pasquale Lambardi, nella foto, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Relatech ha così commentato: “È un grande onore per me ricevere questo premio a nome dell’azienda che rappresento. Ringrazio il Comitato Scientifico Industria Felix per averci scelti tra tante altre aziende meritevoli della regione Lombardia e di aver riconosciuto Relatech quale realtà solida ed affidabile. Voglio dedicare questo premio a tutta la squadra Relatech, la dedizione e l’impegno costante di tutti i collaboratori, ci ha permesso di raggiungere questo importante traguardo. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di costruire e mantenere la fiducia dei nostri clienti, fornitori, investitori e tutti gli stakeholders del nostro Ecosistema e siamo orgogliosi di aver ricevuto questo premio che testimonia il nostro quotidiano impegno per la trasparenza, l’etica e la responsabilità sociale.”

Dalla ricerca di Industria Felix è emerso che la Lombardia nell’anno post-Covid ha aumentato del 26,3% i ricavi delle società di capitali con sede legale nella regione e fatturati sopra il milione e prodotto circa 1.200 miliardi di euro. Le tre province che si posizionano sul podio per la miglior crescita dei ricavi a livello percentuale sono quelle di Brescia con il 38,9% per 115 miliardi di euro, Mantova con il 34,5% per 38 miliardi e Lecco con il 29,1% per 18 miliardi. Subito dopo si classificano Bergamo con il 28,6% per 84 miliardi, Lodi con il 26,2% per 6 miliardi, Cremona con il 25,3% per 16 miliardi, Milano con il 24,7% traina la regione in valori assoluti per 781 miliardi, Varese con il 23,7% per 34 miliardi, Monza e Brianza con il 21,4% per 61 miliardi, Como con il 21,3% per 23 miliardi, Sondrio con il 20,4% per 5 miliardi e infine Pavia con il 19,2% per 12 miliardi.