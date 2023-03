Fincantieri, ordini acquisiti in aumento

Il Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. (nella foto, l’a. d. Pierroberto Folgiero), riunitosi sotto la presidenza del Generale Claudio Graziano, ha approvato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 redatti in conformità ai principi contabili internazionali (IFRS), nonché la Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2022, redatta ai sensi del D. Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254.

La Ripresa degli ordinativi cruise con un aumento della richiesta di navi equipaggiate con tecnologie all’avanguardia e alimentate da motori di nuova generazione

Ordini acquisiti pari a euro 5,3 miliardi in aumento del 59% rispetto al 2021, grazie al forte contributo del Cruise e dell’Offshore

Consegnate 19 navi da 9 stabilimenti del Gruppo

I Ricavi pari a euro 7.440 milioni sono in aumento del 11,7% rispetto al 2021, in linea con le attese e lo sviluppo del backlog

Ricavi e proventi , a euro 7.440 milioni, +11,7% rispetto al 2021 (euro 6.662 milioni)

, a euro milioni, +11,7% rispetto al 2021 (euro 6.662 milioni) EBITDA pari a euro 221 milioni ed EBITDA margin a 3,0% , escluse le attività passanti (vs. 7,4% nel 2021)

pari a euro milioni ed a , escluse le attività passanti (vs. 7,4% nel 2021) Risultato di Gruppo adjusted per euro 108 milioni

per euro milioni Risultato di Gruppo è negativo per euro 324 milioni (positivo per euro 22 milioni nel 2021) dopo aver scontato oneri estranei alla gestione ordinaria o non ricorrenti (euro 238 milioni) di cui euro 164 milioni di natura non monetaria (svalutazioni di avviamenti e di immobilizzazioni immateriali)

è per euro milioni (positivo per euro 22 milioni nel 2021) dopo aver scontato oneri estranei alla gestione ordinaria o non ricorrenti (euro 238 milioni) di cui euro 164 milioni di natura non monetaria (svalutazioni di avviamenti e di immobilizzazioni immateriali) Indebitamento finanziario netto [5], pari ad euro 2.531 milioni (euro 2.238 milioni al 31 dicembre 2021) Carico di lavoro complessivo [6] 109 navi , euro 34,3 miliardi pari a 4,6 volte i ricavi 2022 2 , di cui:

[5], pari ad euro milioni (euro 2.238 milioni al 31 dicembre 2021)

Andamento operativo

– Backlog: euro 23,8 miliardi e 88 navi in consegna fino al 2029

– Soft backlog: ca. euro 10,5 miliardi

Confermati i volumi di produzione ai livelli record già raggiunti nel 2021, con 16,4 milioni di ore lavorate

già raggiunti nel 2021, con Consegnate 19 navi da 9 stabilimenti

da Cruise: ripresa degli ordinativi già dal mese di luglio con un aumento della richiesta di navi equipaggiate con tecnologie all’avanguardia e alimentate da motori di nuova generazione. Nel corso del 2022 sono state consegnate sette navi:

– MSC Seascape, seconda unità della classe Seaside EVO per MSC, la nave da crociera più grande e tecnologicamente più avanzata mai costruita in Italia

– Discovery Princess, sesta unità della classe Royal per Princess Cruises

– Viking Mars e Viking Neptune, ottava e nona unità della classe cruise e Viking Polaris, seconda unità da crociera expedition per Viking

– Resilient Lady, terza unità per Virgin Voyages

– Norwegian Prima, la prima unità di sei per Norwegian Cruise Line

Naval:

– esercitata opzione per la terza unità del programma Constellation (FFG-62) per la US Navy assegnato alla controllata FMM nel 2020

– nell’ambito di un bando comunitario per il settore della Difesa e Sicurezza, Fincantieri ha firmato un contratto per la realizzazione di una nuova unità Navale Idro-Oceanografica Maggiore destinata all’Istituto Idrografico della Marina Militare italiana

– nel corso del 2022 Fincantieri ha consegnato ben quattro unità (due corvette e due pattugliatori) delle sette previste dal contratto siglato con il Ministero del Qatar. La prima delle quattro corvette era già stata consegnata nel 2021

Offshore : VARD ha ricevuto il secondo ordine da Prysmian Group per la progettazione e costruzione di una nave posacavi, che segue la prima unità già consegnata al gruppo nel 2021

: VARD ha ricevuto il secondo ordine da Prysmian Group per la progettazione e costruzione di una nave posacavi, che segue la prima unità già consegnata al gruppo nel 2021 CDP : per il terzo anno consecutivo, CDP (ex Carbon Disclosure Project) ha assegnato a Fincantieri un rating di A- (in una scala di valutazione da D, minimo, ad A, massimo) per il suo impegno nella lotta al cambiamento climatico

: per il terzo anno consecutivo, CDP (ex Carbon Disclosure Project) ha assegnato a Fincantieri un rating di A- (in una scala di valutazione da D, minimo, ad A, massimo) per il suo impegno nella lotta al cambiamento climatico Sustainalytics : per il secondo anno Sustainalytics, società controllata da Morningstar, ha posizionato Fincantieri nella fascia “Low Risk” con un punteggio di 17,3 punti

: per il secondo anno Sustainalytics, società controllata da Morningstar, ha posizionato Fincantieri nella fascia “Low Risk” con un punteggio di 17,3 punti Oscar di Bilancio 2022 : Fincantieri si è aggiudicata il Premio Speciale DNF (Dichiarazione Non Finanziaria) nell’edizione 2022 dell’Oscar di Bilancio, organizzato da Ferpi (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) e promosso da Borsa Italiana e Università Bocconi, che riconosce le imprese più virtuose nelle attività di rendicontazione e nella cura del rapporto con gli stakeholder

: Fincantieri si è aggiudicata il Premio Speciale DNF (Dichiarazione Non Finanziaria) nell’edizione 2022 dell’Oscar di Bilancio, organizzato da Ferpi (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) e promosso da Borsa Italiana e Università Bocconi, che riconosce le imprese più virtuose nelle attività di rendicontazione e nella cura del rapporto con gli stakeholder Top Employer Italia: Fincantieri ha ricevuto da Top Employers Institute la certificazione “Top Employers Italia 2022”, il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie HR e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l’ambiente e il mondo del lavoro

Rating e premiDelibere del Consiglio di Amministrazione

Approvato il progetto di Bilancio di esercizio di Fincantieri S.p.A. al 31 dicembre 2022

Approvato il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022

Approvata la Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2022 , redatta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254

, redatta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254 Approvate la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Approvata la proposta di sottoporre alla prossima Assemblea l’autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato di Fincantieri ha dichiarato: “Il 2022 è stato un anno di transizione in cui la nostra performance è stata condizionata da una serie di partite non ricorrenti anche collegate alle code degli effetti del Covid-19 sulla supply chain ed agli effetti inflattivi generati dal conflitto ucraino. Questi fenomeni hanno portato il nuovo management ad effettuare una revisione strategica delle principali commesse.

Inoltre, a fine 2022 il Gruppo ha concluso la definizione del nuovo piano industriale 2023-2027 che prevede una concentrazione sulla disciplina finanziaria e sul risk management oltre ad una focalizzazione sulla modernizzazione dei cantieri e sulla leadership tecnologica sulla nave digitale e verde.”

Folgiero ha concluso: “Con un settore crocieristico in ripresa verso valori pre-Covid e un aumento degli investimenti previsto sia nel comparto della Difesa che in quello delle energie rinnovabili, il nostro Gruppo è molto ben posizionato per cogliere tutte le opportunità che il prossimo futuro riserva. Tale dinamica è dimostrata anche dal livello delle acquisizioni commerciali che nel 2022 hanno raggiunto un livello molto superiore al precedente esercizio.”