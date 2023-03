CrowdFundMe e WeUnit lanciano una nuova sinergia per agevolare la raccolta di capitali delle piccole e medie imprese

Continuano a crescere le partnership strategiche di CrowdFundMe, piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Private Debt) quotata su Euronext Growth Milan. Nel mese di marzo è stata infatti siglata una nuova alleanza con WeUnit Group, operatore leader della mediazione creditizia e dei finanziamenti per la crescita delle imprese. Grazie all’accordo, WeUnit Group – società con più di 20 anni di esperienza e una rete di oltre 450 consulenti in Italia – potrà offrire alle aziende del proprio network la gamma completa di soluzioni fintech di CrowdFundMe (capitale di rischio, strumenti obbligazionari o prestiti), con l’obiettivo di strutturare operazioni di finanza straordinaria e finanza agevolata per la raccolta dei fondi necessari al fabbisogno delle PMI. Inoltre, attraverso Trusters (società controllata da CrowdFundMe), sarà possibile implementare anche operazioni di lending crowdfunding per il finanziamento di progetti immobiliari. L’intesa permetterà a WeUnit Group di disporre di nuovi strumenti di fundraising da presentare ai propri clienti. CrowdFundMe, dal canto suo, avrà accesso a un nuovo e ampio pubblico di piccole e medie imprese attive in tutti i principali settori dell’economia, compreso il mercato del Real Estate. “WeUnit è il nostro partner ideale – spiega Tommaso Baldissera Pacchetti, nella foto, Ceo di CrowdFundMe – Infatti, è un gruppo con una rinnovata visione del futuro del mercato della raccolta di capitali, ed è al passo con le nuove tecnologie per digitalizzare i processi e rendere più efficiente il finanziamento delle piccole e medie imprese. Questa sinergia porterà significativi benefici a entrambe le società. Come CrowdFundMe sfrutteremo al meglio l’alleanza quale opportunità per consolidare il nostro network, trovare nuove imprese ad alto potenziale da finanziare e accelerare il nostro percorso di crescita”. “Siamo entusiasti di intraprendere questa nuova collaborazione con CrowdFundMe che darà accesso a una nuova leva finanziaria a numerose aziende del nostro network – aggiunge Angelo Spiezia, Amministratore Delegato di WeUnit – Oggi più che mai il tessuto imprenditoriale italiano ha bisogno di partner solidi e affidabili e di soluzioni innovative che consentano di far fronte alle necessità finanziarie o di raccogliere i capitali necessari per sostenere la crescita e trasformazione aziendale all’interno di un mercato in rapido e profondo cambiamento”. Ad oggi, CrowdFundMe e la controllata Trusters hanno raccolto complessivamente più di € 135.000.000 per startup, PMI e progetti immobiliari.