Sanremo dedica un itinerario letterario a Italo Calvino

Sanremo ha dedicato a Italo Calvino un itinerario letterario con 38 pannelli illustrativi in occasione del centenario della nascita che cadrà il 15 ottobre. Il percorso calviniano è stato presentato in piazza Borea d’Olmo, nella città ligure in cui lo scrittore studiò e visse per molti anni, dal sindaco Alberto Biancheri. A curarlo sono state le professoresse Laura Guglielmi e Veronica Pesce, quest’ultima autrice del libro “Italo Calvino, Sanremo e dintorni. Un itinerario letterario (1923-2023)”. Pesce ha raccontato alcuni aneddoti e mostrato documenti legati alla vita sanremese dell’autore, compresa una pagella dai voti meno alti di quello che si potrebbe immaginare. I pannelli illustrativi invitano il visitatore ad un turismo lento, per scoprire o riscoprire luoghi ricchi di testimonianze e suggestioni. L’importante progetto legato al territorio, promosso dal Comune di Sanremo – Assessorato alla cultura insieme ad altre iniziative dedicate all’anniversario, è stato realizzato grazie alla collaborazione tra i 3 licei della provincia di Imperia (liceo Aprosio di Ventimiglia, Cassini di Sanremo, Vieusseux di Imperia), l’Università degli Studi di Genova e l’Accademia di Belle Arti di Sanremo. La progettazione dell’itinerario ha visto gli studenti impegnati per quasi un anno prima nell’approfondimento della figura dello scrittore, poi nel lavoro di mappatura dei testi e, infine, nella non facile localizzazione e nel riconoscimento dei luoghi sanremesi che, in modo talvolta palese e più spesso nascosto, compaiono nelle sue opere. L’aspetto grafico dei 38 pannelli è stato curato dall’Accademia di Belle Arti di Sanremo, con il coordinamento della professoressa Francesca Sanpietro. Ai pannelli, dotati di QRcode per i dovuti approfondimenti, fa corredo una guida turistico-letteraria già disponibile nelle librerie: un volume illustrato dal titolo “Italo Calvino, Sanremo e dintorni: un itinerario letterario (1923-2023)”, a cura di Veronica Pesce, con prefazione di Laura Guglielmi (Il Palindromo).