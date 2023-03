Unidata, perfezionato il closing per l’acquisto del Gruppo TWT

Unidata S.p.A., operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, facendo seguito a quanto comunicato in data 25 novembre 2022, rende noto che si è perfezionata la cessione in favore di Unidata dell’intero capitale sociale di Berenix S.r.l. (Berenix e le relative controllate, congiuntamente, il “Gruppo TWT”) importante player nel campo delle telecomunicazioni e dei servizi di connessione e comunicazione con sede a Milano, da parte della Dott.ssa Michela Colli e del Dott. Marco Rodolfi. Ai fini del perfezionamento dell’acquisizione del Gruppo TWT Unidata ha sottoscritto con un pool di banche finanziatrici un contratto di finanziamento a condizioni di mercato per un importo complessivo di circa Euro 40 milioni. Nel contesto dell’acquisizione la dott.ssa Michela Colli ha sottoscritto, mediante la società integralmente controllata Upperhand S.r.l., la tranche di aumento di capitale di importo pari a Euro 8 milioni alla stessa riservata con la delibera del Consiglio di Amministrazione di Unidata del 20 febbraio u.s., raggiungendo così una partecipazione pari a circa il 6,2% del capitale sociale. Nel contesto dell’acquisizione del Gruppo TWT, Upperhand S.r.l. ha assunto impegni di lock-up di durata pari a 6 mesi a partire dalla data odierna aventi ad oggetto la totalità delle azioni Unidata detenute; analoghi impegni sono stati assunti dalla Dott.ssa Colli con riferimento alla totalità delle quote di Upperhand S.r.l.. Renato Brunetti, nella foto, Presidente e CEO di Unidata ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di essere giunti al passaggio conclusivo dell’acquisizione del Gruppo TWT, un’operazione strategica che ci consentirà di arricchire la nostra offerta con servizi complementari a quelli infrastrutturali che già forniamo e di affermarci come operatore nazionale, arrivando a presidiare nuovi mercati, con particolare focus in Lombardia e nel Nord Italia, favorendo così l’accelerazione del nostro precorso di crescita e di affermazione tra le prime 10-12 aziende del settore, seconda realtà a controllo totalmente italiano”.