Indosat, la fusione che ha potenziato l’Indonesia

Vikram Sinha, presidente e amministratore delegato di Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat), ha parlato della storia di Indosat, la fusione di maggior successo che ha potenziato l’Indonesia. Indosat è la nuova società di telecomunicazioni digitali e internet di livello mondiale per l’Indonesia, nata dalla fusione di Indosat Ooredoo e Hutchison 3 Indonesia.

Durante la tavola rotonda, Sinha ha sottolineato che le fusioni tra telco spesso falliscono per vari motivi, come la difficoltà di integrare tecnologie e sistemi diversi, gli ostacoli normativi e le sfide nel trattenere personale e clienti chiave. Tuttavia, il successo della fusione di Indosat ha trasformato il settore delle telecomunicazioni e la crescita del PIL indonesiano.

L’Indonesia è una delle economie in più rapida crescita al mondo e una delle economie digitali più importanti dell’ASEAN. L’adozione del digitale consente all’Indonesia di ridurre i tempi di realizzazione dell’obiettivo a lungo termine di raggiungere lo status di alto reddito. Indosat, una telco digitale con 100 milioni di abbonati, si sta trasformando rapidamente per contribuire a guidare la rivoluzione digitale nel Paese.

Sinha ha sottolineato come la fusione tra Indosat Ooredoo e Hutchison 3 Indonesia abbia superato tutte le aspettative per il 2022, offrendo una prospettiva positiva per il mercato indonesiano e l’opportunità di crescere nel settore delle telecomunicazioni. Indosat ha in corso un piano di integrazione di 9 trimestri, e la realizzazione delle sinergie sta procedendo senza intoppi ed è stata completata prima del previsto. Grazie alla tecnologia Multi-Operator Core Networks (MOCN), l’integrazione della rete dovrebbe essere completata nel corso del trimestre.

Indosat ha lanciato un rapporto di ricerca intitolato Empowering Indonesia 2023 che esamina i pilastri dell’economia digitale indonesiana e il ruolo della tecnologia nell’accelerare la crescita futura. Il rapporto mostra che Indosat è il principale motore dell’industria delle telecomunicazioni e della crescita del PIL indonesiano, grazie alla sua solida crescita nel 2022.

Il risultato dell’intero anno 2022 di Indosat mostra una solida performance sia dal punto di vista finanziario che operativo. I ricavi totali sono aumentati del 48,9% rispetto all’anno precedente, l’EBITDA è stato registrato a 19.468,7 miliardi di Rp e l’utile netto dell’anno attribuibile ai proprietari della società madre è stato di 4.723,4 miliardi di Rp, mentre l’utile netto normalizzato è aumentato del 76,2% rispetto all’anno precedente. I clienti cellulari dell’azienda sono aumentati del 62,5%, raggiungendo i 102,2 milioni nell’anno fiscale 2022.

“Abbiamo sfidato le aspettative e siamo diventati la fusione di successo nel mondo. Indosat non è solo un bene per il settore, è un bene per l’Indonesia. Continueremo a guidare la rivoluzione digitale e a creare valore per tutti i nostri stakeholder”, ha dichiarato Vikram Sinha, nella foto, Presidente, Direttore e CEO di Indosat Ooredoo Hutchison.