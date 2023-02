Giusta la dieta ma è bello temporeggiare un po’

(di Tiziano Rapanà) Perdere peso e passa la paura. Ma noi che amiamo manducare come facciamo? Ora i ritornelli non si inventano più, il giogo della fantasia si interrompe e si cercano sul web i testi delle canzoni. Non si finge più di sapere un testo, così come non si finge più di stare a dieta. E dunque ci si sottomette al manicheismo: o dentro o fuori. Così si cerca un buon dietologo per dimagrire prima e meglio. Ma è così bello fingere di stare a dieta, dirsi “ora mi rimetto a posto” e poi puntualmente rovinare ogni proposito davanti al primo dolce caldo, con il suo profumo avvolgente che scodinzola dritto dritto davanti al tuo naso. E che fai: non cedi? Come è bello fingere di stare tra le regole della dieta, tra chili che vanno e vengono e si ritorna sempre al punto di partenza. Ma internet ha rovinato tutto: non si finge più, non si inventano più i testi delle canzoni e non si mente più nell’idea – mera illusione e non certo un vero proposito – di perdere peso. Il salutismo impera, tra video e articoli che ci dicono di rigare dritti perché così salvaguardiamo il nostro organismo. Epperò era così bello vivere nella dolce bubbola di volersi mettere d’impegno per perdere peso. Ora, e lo dicono i tanti del web, lo si deve fare e basta. TikTok pullula di signori che ammoniscono la volontà di abbandono ad un superfluo peccato di gola. Ma la fame esige lo sgarro, l’uso dell’impostura. Sì allo spaghetto a volontà, al cannellone, lasagna, pizza e arrosti misti e frattaglie varie. Stima e ammirazione totale per chi fa la dieta e la segue fino in fondo, beati i costanti che portano a casa i risultati. Io continuerò a tergiversare ancora un po’.

tiziano.rp@gmail.com