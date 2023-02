I giovani dovrebbero ridurre l’uso dei social per piacersi di più

Adolescenti e giovani adulti dovrebbero ridimensionare l’utilizzo dei social media per sperimentare un miglioramento significativo della propria immagine corporea. A ribadirlo uno studio, pubblicato sulla rivista Psychology of Popular Media, condotto dagli scienziati del Children’s Hospital of Eastern Ontario Research Institute. Il team, guidato da Gary Goldfield, ha coinvolto 220 studenti di età compresa tra 17 e 25 anni, associati a livelli elevati di ansia e/o depressione. Per la prima settimana dell’esperimento, a tutti i partecipanti è stato chiesto di utilizzare i propri social media normalmente. Successivamente, la metà del campione ha dovuto limitare l’uso delle piattaforme a 60 minuti al giorno per tre settimane. I giovani sono stati sottoposti a un sondaggio volto a valutare la percezione del proprio corpo prima e dopo l’esperimento. Al termine del periodo di indagine, riportano gli autori, i ragazzi che avevano ridotto la permanenza sui social hanno affermato di sentirsi meglio riguardo al proprio peso e al proprio aspetto in generale rispetto ai coetanei che non avevano alterato l’utilizzo dei social. “L’adolescenza è un periodo particolarmente vulnerabile per lo sviluppo di problemi di percezione del sé – afferma Goldfield – i giovani trascorrono tra le sei e le otto ore al giorno sugli schermi, per la gran parte sui social media. Queste realtà espongono gli utenti a immagini di modelli di moda o fitness, che possono portare a un’interiorizzazione degli ideali di bellezza inarrivabili, provocando una maggiore insoddisfazione”.

Al termine delle tre settimane, riportano gli autori, i partecipanti che avevano ridotto l’uso dei social mostravano un miglioramento significativo nel modo in cui percepivano il proprio corpo. Il genere sessuale non sembrava influenzare i risultati. “Il nostro lavoro – commenta Goldfield – dimostra che la riduzione dell’uso dei social media ha portato a miglioramenti significativi sul modo in cui i ragazzi percepivano il proprio aspetto. Stiamo progettando uno studio più ampio per valutare se la riduzione dell’uso dei social possa provocare effetti e benefici a lungo termine sulla psicologia degli adolescenti”.