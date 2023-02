Giglio.com triplica la crescita con il supporto di Google Cloud

Giglio.com, nella foto il presidente e a. d. Giuseppe Giglio, società attiva nella vendita di prodotti di lusso multimarca, ha avviato dal 2018 una collaborazione con Google Cloud e con il partner Cloudmind per migrare la sua infrastruttura al cloud. Si tirano oggi le prime somme di una collaborazione di successo.

Grazie alla partnership è stato possibile far fronte alla crescita dei volumi sulla piattaforma Giglio.com che, dal 2016 è stata pari al 40% su base annua, e soddisfare le aspettative dei clienti, in cerca di servizi digitali sempre più moderni e veloci. “Abbiamo capito che avremmo avuto bisogno di passare da un’unica architettura monolitica a una basata sui microservizi e che stava emergendo la necessità di migrare totalmente dall’on-premise al cloud”, dichiara Marco Claudino, Chief Operating Officer di Giglio.com. “Ci fidavamo del brand Google e degli investimenti dell’azienda in Google Cloud, quindi abbiamo deciso di affidarci totalmente a loro”.

“Oggi, una crescita annuale del 40%, non comporta automaticamente il 40% o più in investimenti tecnologici aggiuntivi”, aggiunge Claudino. “Al contrario, i costi della nostra infrastruttura IT restano stabili mentre il nostro business è in continuo sviluppo.”

Giglio.com ha sposato la mentalità DevOps (Development e Operations) già dal 1990. Con il

progresso della tecnologia, l’azienda si è sempre piùconcentrata sull’implementazione dell’approccio continuous integration e continuous delivery (CI/CD) per alimentare sia i processi interni sia le piattaforme rivolte ai clienti. GKE (Google Kubernetes Engine), struttura portante della nuova infrastruttura di microservizi, ha dimostrato di essere la scelta giusta per l’azienda e rimane al centro della sua attuale strategia aziendale.

“Gestiamo complessivamente otto prodotti, dall’e-commerce alla logistica, il servizio clienti, l’automatizzazione del marketing, la fatturazione e altro”, afferma Claudino. “GKE e gli altri servizi di Google Cloud ci hanno aiutato ad automatizzare sempre più processi CI/CD, migliorando le nostre prestazioni DevOps e favorendo l’innovazione e la gestione delle

tecnologie più vicine alla customer experience”.

Grazie all’attenzione rivolta alla gestione e all’analisi dei dati, Giglio.com può ora estrarre gli insight necessari a lavorare più agevolmente con partner, fornitori e altri soggetti per gestire l’inventario, le vendite e il marketing.

“In passato, i team di vendita, DevOps e marketing non riuscivano a condividere in modo semplice i dettagli di promozioni e sconti imminenti”, spiega Claudino. “Grazie a migliori analisi e dati centralizzati, possono ora lavorare in modo più coordinato. Questo si traduce in una logistica più snella per tutta l’azienda e, conseguentemente, in una customer experience

migliore per i clienti e in un aumento delle vendite”.

Giglio.com sta attualmente sperimentando Vertex AI per un machine learning più avanzato e inserendo soluzioni innovative, come Recommendation AI e Retail API, per migliorare la customer experience online.

Tutte queste innovazioni consentono a Giglio.com di offrire servizi a un maggior numero di clienti in tutto il mondo. L’azienda opera principalmente in Europa, ma intende sfruttare le moderne soluzioni cloud e la propria esperienza DevOps per espandersi in Nord America e in Asia.

Google Cloud e le altre soluzioni di Google continueranno a svolgere un ruolo fondamentale nella crescita dell’azienda.

Antonio Petrullo, Account Executive di Google Cloud, aggiunge: “Giglio.com è un’azienda speciale. Tutti questi miglioramenti IT le consentono di sostenere le persone a cui tiene di più: i suoi clienti, i giovani imprenditori della moda del Sud Italia e tutti gli altri potenziali talenti dotati di creatività che vivono qui e che cercano una strada per il successo. Giglio.com è un’azienda a che ispira.”