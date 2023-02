Premiati i vincitori del contest fotografico “Roma by Light Acea”

Si è concluso anche quest’anno il contest fotografico “Roma by Light Acea 2022/2023”, organizzato in collaborazione con Roma Capitale e l’Organizzazione delle Nazione Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), con lo scopo di premiare le foto che meglio hanno rappresentato e valorizzato l’atmosfera natalizia creata dalle luminarie della Capitale, ispirate quest’anno ai temi della Sostenibilità e della Pace.

Centinaia gli scatti pervenuti, a testimonianza del grande successo dell’iniziativa che, per il terzo anno consecutivo, ha coinvolto cittadini e turisti in una sfida interessante e divertente. Le fotografie ammesse sono state giudicate in base ai criteri di creatività, originalità, tecnica e coerenza da una giuria composta da rappresentanti di Acea, di Roma Capitale, di FAO e da un fotografo professionista.

Il contest prevedeva la possibilità di scegliere fra tre categorie tematiche: “Emozioni di Sostenibilità”, “Luci per la pace”, “Viviamo la città”.

Il premio categoria “Emozioni di Sostenibilità” è andato a Federica Testini, il premio categoria “Viviamo la città” a Nelly Schneider, il premio categoria “Luci per la Pace” ad Alessandro Di Mario, mentre le due menzioni speciali sono andate a Marco Policicchio e Valeria Ciardulli. Per i premi “categoria” sono stati assegnati rispettivamente ai tre vincitori 2.500 Euro, mentre per le menzioni speciali il premio è stato di 500 euro. Tutte le foto vincitrici saranno inserite in un book fotografico dedicato e in una gallery virtuale.