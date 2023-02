Casta Diva Group offre un supporto psicologico ai dipendenti che operano in un settore ad alto stress emotivo

Casta Diva Group, multinazionale della comunicazione quotata su Euronext Growth Milan, annuncia un’altra iniziativa relativa alla sostenibilità, responsabilità sociale e governance, contestualmente alla nomina di Francesca Panigutto come ESG Manager del Gruppo.

Dopo diverse iniziative di successo portate avanti per sostenere principi di inclusività, gap gender e sostenibilità all’interno dell’azienda, Casta Diva Group ha deciso di lanciare il nuovo Sportello di supporto psicologico: un team di psicologi, guidato dalla dottoressa Paola Zucca – psicologa, psicoterapeuta, socio analista del Centro Italiano di Psicologia Analitica (CIPA), membro dell’International Association for Analytical Psichology (IAAP) e socia con il titolo di Practitioner dell’associazione EMDR Italia – sarà a disposizione gratuitamente di tutti i dipendenti dell’azienda, che potranno iniziare un percorso online di 3 colloqui con uno dei terapeuti del team, in modalità del tutto anonima.

Lo sportello di supporto psicologico attivato da CDG vuole dare ai propri collaboratori la possibilità di ottenere un primo sostegno negli eventuali momenti di difficoltà che possono capitare nel contesto competitivo del mercato della comunicazione corporate.

Una volta usufruito del primo supporto psicologico, il dipendente potrà decidere di proseguire oltre le prime tre sedute, portando avanti l’attività privatamente e concordando un percorso personalizzato direttamente con i terapeuti.

“Spero che questo sportello funzioni e sia utile al maggior numero possibile di persone di Casta Diva” commenta Andrea De Micheli, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato di Casta Diva Group. Il nostro lavoro può essere estremamente stressante: tempi e budget stretti, scadenze ravvicinate, ore impossibili e la responsabilità di fare sempre tutto al meglio, con la pressione di clienti giustamente attenti ad ogni dettaglio. Un’attività per noi quotidiana che non lascia mai la possibilità di rilassarsi. Può capitare, quindi, di sentire l’esigenza di sfogarsi un po’ o di chiedere un consiglio o un appoggio psicologico. Ecco, lo sportello a chiamata che abbiamo introdotto ha questo scopo: offrire una soluzione a questa possibile esigenza. In Casta Diva crediamo che il benessere fisico e psicologico dei nostri collaboratori sia la premessa indispensabile per un lavoro eccellente, per noi il minimo livello necessario e accettabile”, conclude De Micheli.

Oltre a questa iniziativa il Gruppo continuerà a promuovere politiche di responsabilità ambientale e sociale, per esempio eliminando del tutto la plastica dai propri uffici, realizzando servizi igienici genderless e campagne di comunicazione per l’inclusività, al fine di creare un ambiente di lavoro armonioso, nel quale tutti si possano sentire a proprio agio. Non mancheranno progetti rivolti all’esterno con partner che faranno risparmiare all’azienda emissioni di CO 2 e compenseranno quella utilizzata per le normali attività aziendali. Questi stessi progetti, già certificati, e molti altri in fase di definizione, saranno poi proposti a clienti e stakesholders e diventeranno parte della ricca offerta di servizi che Casta Diva Group offre.

Negli scorsi mesi è stata avviata con successo la campagna di comunicazione “Let’s make the diversity a Diva”, ideata in occasione del Pride Month 2022 con l’obiettivo di promuovere l’accettazione della diversità e la parità dei diritti della comunità LGBTQIA+, partendo proprio dalla sensibilizzazione dei dipendenti.

A questa prima iniziativa è seguito un inedito “Corso di orientamento e identità: un viaggio nel mondo LGBTQIA+”, ideato e prodotto da Casta Diva e condotto da Florenciafacose (Florencia Di Stefano-Abichain), con l’intento di promuovere la comprensione e l’inclusione della diversity. Nuovi appuntamenti di approfondimento sono attesi per le prossime settimane.

Non è infine mancata l’attenzione per le problematiche ambientali con un primo, importante progetto dedicato proprio alla sostenibilità durante il quale Casta Diva ha spiegato le politiche di rispetto dell’ambiente già in atto: dalla scelta delle location, alla selezione del catering fino all’ideazione di strategie alla base di eventi e progetti che pongano grande attenzione a questo tema.