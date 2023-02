Unicredit, risultato netto a 3,107 mln

Sulla base di quanto già definito dal Consiglio di Amministrazione in occasione dell’approvazione dei risultati al 31 dicembre 2022 e reso noto al mercato il 31 gennaio scorso, il Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A., nella foto l’a. d. Andrea Orcel, ha approvato:

il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 , che registrano un risultato netto pari a 3.107 milioni di Euro per UniCredit S.p.A. e 6.458 milioni di Euro a livello consolidato ;

le Relazioni illustrative degli Amministratori da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti – prevista per il prossimo 31 marzo 2023 – relative alle proposte di:

– approvazione del Bilancio dell’impresa 2022 di UniCredit S.p.A.;

– destinazione dell’utile dell’esercizio 2022 di UniCredit S.p.A. che prevede – fra l’altro – la distribuzione di un dividendo per cassa di Euro 1.906.562.000 corrispondente a 0,9872 Euro per azione;

– eliminazione di riserve negative per le componenti non soggette a variazioni mediante copertura delle stesse in via definitiva, attraverso l’utilizzo di riserve disponibili;

– acquisto di azioni proprie di UniCredit S.p.A. corrispondenti a un esborso complessivo fino a massimi Euro 3.343.438.000, al fine di perseguire le attività e gli obiettivi previsti dal piano strategico 2022-2024 “UniCredit Unlocked” in termini di remunerazione degli azionisti.

Condizionatamente all’approvazione della predetta Assemblea degli Azionisti: (i) la distribuzione tramite dividendo per cassa prevede la data di stacco della cedola in data 24 aprile 2023, record date il 25 aprile 2023 e data di pagamento il 26 aprile 2023; (II) la Società intende avviare il programma di acquisto di azioni proprie non appena ottenuta l’autorizzazione della Banca Centrale Europea.