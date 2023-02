SIT rinnova la propria adesione alla Community Valore Acqua per l’Italia

Per il terzo anno consecutivo SIT, multinazionale quotata al segmento Euronext Milan di Borsa Italiana che crea soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e per la misurazione dei consumi, rinnova la propria adesione alla Community Valore Acqua per l’Italia, che coinvolge gli attori chiave della filiera estesa dell’acqua italiana e le Istituzioni nazionali ed europee di riferimento, così da favorire un confronto costruttivo e permanente sulla gestione della risorsa acqua.

Costituita nel 2019, la Community Valore Acqua per l’Italia è arrivata al quarto anno di attività, il cui culmine sarà il prossimo 22 marzo quando, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, verranno presentati a Roma il Libro Bianco Valore Acqua per l’Italia 2023 ed il Blue Book 2023 di Utilitalia e Fondazione Utilitatis.

SIT, che è entrata nel mercato dei contatori d’acqua a fine 2020 con l’acquisizione della società portoghese Janz, persegue la sostenibilità anche attraverso l’implementazione di prodotti che, tramite l’introduzione di nuove tecnologie di misurazione del consumo della risorsa idrica, permettono all’utilizzatore finale di limitare le perdite e di essere consapevole dei propri consumi con un rilevante impatto positivo nella riduzione degli sprechi garantendo il risparmio idrico e l’efficientamento energetico. Tutto questo risulta possibile grazie alla tecnologia IoT, utilizzata da SIT per sviluppare soluzioni tecnologiche capaci di limitare i consumi energetici. Un esempio sono i contatori d’acqua smart di nuova generazione (sviluppati anche da SIT con la controllata MeteRSIT) che, se impiegati su larga scala, potrebbero infatti contribuire a ridurre drasticamente i consumi e gli sprechi di acqua in Italia. I nuovi contatori sono infatti dotati di un sistema di comunicazione che permette di rilevare il consumo da remoto, individuare eventuali perdite ed usi poco efficienti in ottica di smart building e sono uno tra gli elementi abilitanti per la fornitura di servizi mirati all’efficienza della rete, oltre che al bilanciamento idrico.