A Lecce un convegno dedicato alle malattie infiammatorie croniche intestinali

Si terrà il 18 febbraio, presso l’Auditorium della Clinica Petrucciani di Lecce, a partire dalle ore 8 del mattino e per tutta la giornata, un convegno dedicato alle malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI).

Il convegno, sotto la direzione scientifica della Dott.ssa Cinzia Papadia e del Dott. Corrado Manca, si sviluppa in tre sessioni: Scienza di base e Traslazionale, Terapia attuale ed emergente, il Ruolo del laboratorio nelle IBD. Nel corso dell’evento, tra gli interventi, anche la Letio Magistralis dal titolo “Il cambio di paradigma nella gestione clinica dei pazienti con IBD” di Cinzia Papadia, medico chirurgo gastroenterologo, Consultant Gastroenterologist Whipps Cross University Hospital, Barts Health Trust, a Londra, nonché consulente della Clinica Petrucciani.

Le malattie infiammatorie croniche intestinali, che comprendono la malattia di Crohn e la colite ulcerosa, hanno un’incidenza in costante aumento in tutto il mondo. Le MICI necessitano di una gestione complessa, impegnativa da parte di medici ed infermieri, che spesso devono interagire in team. Nonostante la disponibilità di linee guida specifiche, il processo decisionale è basato sull’esperienza professionale personale, con decisioni cliniche non facili ed impegnative. È stato pertanto proposto un approccio basato sulle “4P”, ovvero Personalizzazione, Partecipazione, Predizione, Prevenzione, nell’ottica di una Medicina di precisione, che verrà presentato e analizzato durante l’evento, destinato a Medici Chirurghi (tutte le discipline), Odontoiatri, Biologi, Chimici, Fisici, Infermieri, Farmacisti, Tecnici Sanitari Laboratorio Biomedico, Psicologi.

“Siamo lieti – afferma l’A.D. della Clinica Sergio Capeto Petrucciani – di ospitare questo importante convegno, che conferma come la nostra clinica sia ormai anche un incubatore di formazione e ricerca a supporto della qualità della assistenza erogata ai cittadini. Un ringraziamento a tutti gli illustri relatori, moderatori e discussant, in particolare a Cinzia Papadia e a Corrado Manca, responsabili scientifici dell’evento, assolute eccellenze che ci onorano con la loro collaborazione”.