Midea Group premiato nella classifica 2022 Forbes China Top 50 Sustainable Development Industrial Enterprises

Agli inizi dell’anno, Forbes ha pubblicato l’elenco delle “2022 Forbes China Top 50 Sustainable Development Industrial Enterprises”. Midea Group (nella foto Alberto Di Luzio, general manager di Midea Italia) è stato inserito in questa classifica grazie alle eccellenti performance nella produzione verde, nella neutralità del carbonio, nello sviluppo sostenibile e nella costruzione ESG.

Questa valutazione si è concentrata sugli indicatori specifici di cinque criteri, e in particolare: “sistema gestionale, innovazione tecnologica, vantaggi globali, allocazione delle risorse e dimostrazione e promozione”. Le aziende selezionate quest’anno sono tutte industrie con almeno 10 anni di attività e con un fatturato annuo di oltre 100 miliardi di RMB, parallelamente a un aumento degli investimenti in R&D pari a circa il 50% annuo. Dimostrano inoltre vantaggi chiave rispetto alle controparti internazionali e detengono tecnologie all’avanguardia, tra le migliori al mondo.

Nel corso di 25 anni, Midea ha raffinato e perfezionato il proprio sistema gestionale dello sviluppo sostenibile, un concetto integrato praticamente in ogni fase della produzione e delle attività, nell’ambito degli sforzi mirati a concretizzare l’impegno per la creazione di valore condiviso con le parti interessate.

La sede Midea allo Shunde Industrial Park utilizza sistemi fotovoltaici distribuiti, dispositivi di accumulo energia, dispositivi HVAC a efficienza elevata (tra cui unità MDV8 multi-connesse), ascensori digitali LINVOL intelligenti, moduli di recupero dell’energia e linee di produzione automatizzate per ottenere sia un ambiente di lavoro ecologico, sia una produzione a basse emissioni. Questo impegno ha portato all’ottenimento delle certificazioni LEED & WELL. Basato sulla piattaforma digitale iBUILDING proprietaria, il sistema di gestione del carbonio e il sistema della rete elettrica della sede di Midea allo Shunde Industrial Park sono completamente integrati, e la neutralità del carbonio è stata raggiunta anche nell’area degli uffici.

La fabbrica di Midea a Chongqing attualmente si avvale di oltre 15 tecnologie verdi e a risparmio energetico, 8 applicazioni di scenari digitali, 3 certificazioni e consulenze verdi, oltre a vantare l’accesso a più di 10 sistemi informatici. Ha notevolmente incrementato la percentuale di energia pulita e di elettricità verde con l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto, di facciate fotovoltaiche e di lampioni solari. La fabbrica di Midea a Chongqing ha anche ottenuto il certificato PAS2060 di neutralità del carbonio, diventando così uno dei primi impianti pilota di Midea a zero emissioni di carbonio.

Avvalendosi della consulenza più avanzata in materia di carbonio, la fabbrica di Midea a Jingzhou ha realizzato un percorso a zero emissioni suddiviso in quattro fasi: pianificazione e progettazione, costruzione, funzionamento e trasformazione. Ha anche adottato soluzioni chiave a zero emissioni per ottenere le certificazioni verdi e quelle ‘carbon zero’. Grazie all’ottimizzazione e alla gestione dell’energia, i costi operativi e di manutenzione saranno ridotti del 30%, con tagli del 5-20% sul consumo energetico dello stabilimento. Questi, allo stato attuale, sono i suoi impegni per la riduzione del carbonio.