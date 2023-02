Geox, aumentano i ricavi

Il gruppo Iveco ha chiuso il 2022 con un utile netto di 159 milioni di euro, più che raddoppiato rispetto ai 76 milioni del 2021. Tra gli altri dati i ricavi consolidati sono pari a 14,357 miliardi di euro, in crescita del 13,5%, mentre il risultato operativo adjusted è pari a 527 milioni di euro (in aumento di 151 milioni di euro rispetto al 2021) con un margine del 3,7%. L’utile netto adjusted è di 225 milioni di euro (+85 milioni di euro) escludendo l’impatto negativo legato alle nostre attività in Russia e in Ucraina, dovuto alla svalutazione di alcuni elementi dell’attivo e i costi in relazione allo spin-off del business di Iveco Group. Il cda proporrà all’assemblea un primo programma di riacquisto di azioni ordinarie fino a 10 milioni di azioni per un totale fino a 130 milioni di euro, subordinato al mercato e alle condizioni del business, anche a servizio del Piano di Incentivazione a Lungo Termine della Società.

“Abbiamo chiuso il primo anno come società quotata indipendente – commenta in una nota il Ceo Gerrit Marx (nella foto) – i numeri del 2022 riflettono la nostra attenzione al rispetto degli impegni presi e alla generazione di cassa. Raddoppieremo i nostri sforzi per creare nuove partnership, mantenere il trend positivo nei camion medi e pesanti, accelerare nelle linee dei veicoli commerciali leggeri dove siamo più forti, consolidare la nostra posizione di leader nel mercato degli autobus, in particolare nella gamma elettrica, far crescere le nostre attività motoristiche trimestre dopo trimestre e continuare a innovare l’offerta di servizi finanziari”.