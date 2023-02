Firenze, mercoledì si festeggerà il centenario dell’Aeronautica Militare

Si svolgerà il prossimo 15 febbraio nel Salone dei 500 in Palazzo Vecchio, il primo degli eventi celebrativi organizzato in occasione dei festeggiamenti per i 100 anni dell’Aeronautica Militare.

Un “Simposio Storico” per ripercorrere con i protagonisti in divisa, esperti ed illustri ospiti, il passato, il presente e il futuro della Forza Armata: a partire dalle origini del volo, ricordando le prime imprese aviatorie e l’eroismo di tutti coloro che hanno dedicato la loro vita alle Istituzioni, per arrivare sino al determinante ruolo attualmente svolto dall’Aeronautica Militare in ambito nazionale ed internazionale, ed infine tracciare i nuovi domini della dimensione aerospaziale.

Il connubio tra la Toscana ed il volo trae origine dagli studi di Leonardo da Vinci ed oggi, il Simposio Storico rappresenta una delle più importanti iniziative nazionali per celebrare i cento anni dell’Aeronautica Militare partendo proprio dalla città di Firenze. L’evento, inoltre, intende tributare uno speciale riconoscimento a quella che rappresenta la risorsa più preziosa della Forza Armata: il personale, che con dedizione, passione e spirito di squadra, consente all’Aeronautica Militare di essere al servizio della collettività e del Paese 24 ore su 24, senza soluzione di continuità.