Acea, confermata la fiducia all’a. d. Fabrizio Palermo

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi sotto la Presidenza di Michaela Castelli, con riferimento alle note vicende apparse su un organo di stampa, ha preso atto delle attività svolte dal Comitato per l’Etica e Sostenibilità, riunitosi in presenza del Collegio Sindacale, e ha confermato la piena fiducia nei confronti dell’Amministratore Delegato Fabrizio Palermo (nella foto) e dell’Ethic Officer. Inoltre, alla luce degli ulteriori articoli di stampa, il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell’Amministratore Delegato, allo scopo di fugare ogni dubbio sul suo operato, ha deliberato di dare mandato all’Ethic Officer di svolgere ogni attività istruttoria ritenuta necessaria o opportuna a tutela dei principi e nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice Etico aziendale. Il Consiglio ha infine deliberato, recependo una raccomandazione del Comitato per l’Etica e la Sostenibilità e dell’Amministratore Delegato, di proseguire le verifiche avviate su alcuni contratti di appalto del Gruppo Acea con l’obiettivo di assicurare la piena tutela contrattuale delle lavoratrici, dei lavoratori e del personale intermediato. Infine, la Società si riserva ogni iniziativa legale per la tutela reputazionale e degli interessi propri e dell’Amministratore Delegato.