Nasce Phoenix Pharma Italia, capogruppo di Comifar e Admenta italia

Lo scorso novembre, è stata annunciata l’acquisizione di parte degli asset di McKesson da parte del Gruppo Phoenix. Con questa importante operazione a livello europeo, il Gruppo Phoenix ha rafforzato la sua posizione nel mercato italiano della salute, affiancando al leader della distribuzione intermedia COMIFAR, il leader di mercato nel settore Farmacie ADMENTA.

Al fine di strutturare e facilitare l’integrazione delle attività, il 1°Febbraio 2023 è stata costituita la Holding PHOENIX Pharma Italia come capogruppo delle due realtà, e Joachim Sowada ha assunto l’incarico di CEO.

Mauro Giombini ha lasciato, come programmato, la carica di Presidente Esecutivo del Gruppo Comifar. Si è infatti concluso l’ultimo tratto di un percorso cominciato trent’anni fa, durante il quale Giombini ha saputo costruire e consolidare la leadership di Comifar in Italia, e che lo ha visto nuovamente protagonista dal 2021 in vista di questo importante processo di acquisizione da parte del Gruppo PHOENIX.

Domenico Laporta e Roberto Porcelli sono stati nominati rispettivamente Amministratore Delegato del Gruppo Admenta e del Gruppo Comifar e l’Avv Luca Sabelli, già Presidente del Gruppo Comifar, ricoprirà la stessa carica anche in Admenta Italia.

“Con questo nuovo assetto il Gruppo PHOENIX può maggiormente fare leva sugli asset e sulle competenze professionali di due realtà leader – dichiarano Domenico Laporta e Roberto Porcelli (nella foto) – il nostro obiettivo è avviare un piano di espansione e di investimenti che punti alla crescita in un mercato strategico per il Gruppo come quello Italiano, con un focus particolare sul settore delle farmacie”.