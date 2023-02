CONFINVEST, Conto Lingotto e Fabrick semplificano gli investimenti in oro fisico

CONFINVEST, market dealer di oro fisico da investimento, PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan e fondata nel 1983, comunica di aver siglato una importante partnership con Fabrick – il primo attore nato in Italia con l’obiettivo di favorire l’open banking – finalizzata all’inclusione di CONTO LINGOTTO® nei servizi offerti da Fabrick. La piattaforma aperta di Fabrick, nata per favorire la collaborazione tra incumbent e nuovi player, si arricchisce delle “API” di Conto Lingotto®, la soluzione Fintech di Confinvest dedicata all’oro fisico da investimento. Grazie alle “API” di Conto Lingotto®, tutti i player finanziari e Fintech potranno integrare facilmente il servizio di intermediazione di oro fisico da investimento (lingotti), offrendo ai propri utenti la possibilità di avviare una posizione in oro fisico. Conto Lingotto®, accessibile da tutti i devices, consente di aprire un conto finalizzato all’acquisto e alla vendita di oro, adatto a tutti i portafogli: la soluzione di Confinvest permette di acquistare oro fisico anche per piccoli importi, di attivare un piano di accumulo in oro fisico con acquisti predefiniti, di richiedere la rivendita dell’oro in proprio possesso con accredito istantaneo, ma anche di farsi inviare a domicilio i grammi d’oro sotto forma di lingotto certificato LBMA (London Bullion Market Association). Il servizio consente anche di monitorare il prezzo dell’oro in tempo reale e prevede la custodia 100% assicurata dell’oro acquistato, con proprietà esclusiva del cliente. Simone Manenti, nella foto, Amministratore Delegato di CONFINVEST: “Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto, a dimostrazione dell’impegno profuso fino ad oggi per la realizzazione di una soluzione in white-label e di come la Società intenda affidarsi sempre ai migliori partner offrendo agli utenti la miglior soluzione possibile in termini sia di funzionalità che di affidabilità. La partnership con Fabrick offre a Confinvest un consistente vantaggio competitivo legato all’innovazione e alla conseguente semplicità di utilizzo del servizio da parte degli utenti”.