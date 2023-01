STMicroelectronics, utile lordo a 2,10 mld di dollari

STMicroelectronics, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica, ha presentato i risultati finanziari U.S. GAAP per il quarto trimestre conclusosi il 31 dicembre 2022. Il presente comunicato stampa contiene anche parametri non U.S. GAAP (vedere l’Appendice per ulteriori informazioni). Nel quarto trimestre ST ha riportato ricavi netti pari a 4,42 miliardi di dollari, margine lordo al 47,5%, margine operativo al 29,1% e utile netto di 1,25 miliardi di dollari o 1,32 dollari per azione dopo la diluizione. I ricavi netti sono ammontati a 4,42 miliardi di dollari, pari a un incremento anno su anno del 24,4%. Nel confronto anno su anno, la Società ha riportato vendite nette più elevate in tutti i gruppi e sotto-gruppi di prodotto ad eccezione dei sotto-gruppi Analogici e MEMS. Anno su anno, le vendite nette a OEM e Distribuzione sono progredite rispettivamente del 26,8% e del 19,5%. In termini sequenziali i ricavi netti sono aumentati del 2,4%, 60 punti base al di sopra del valore intermedio della guidance della Società. ADG e MDG hanno riportato incrementi nei ricavi netti rispetto al trimestre precedente, mentre AMS ha riportato una flessione. L’utile lordo è ammontato a 2,10 miliardi di dollari, pari a un aumento anno su anno del 30,7%. Il margine lordo del 47,5%, 20 punti base al di sopra del valore intermedio della guidance della Società, è aumentato di 230 punti base anno su anno, principalmente per effetto dei prezzi favorevoli, del migliore mix di prodotto e di effetti valutari positivi, al netto dei contratti di hedging, parzialmente controbilanciati dall’inflazione dei costi dei fattori di produzione. Il reddito operativo è aumentato del 45,4% a 1,29 miliardi di dollari, rispetto a 885 milioni di dollari nello stesso trimestre dell’anno precedente. Anno su anno, il margine operativo della Società è progredito di 420 punti base al 29,1% dei ricavi netti, rispetto al 24,9% nel quarto trimestre del 2021. Jean-Marc Chery, nella foto, President & CEO di STMicroelectronics, ha commentato: “Nel quarto trimestre, i ricavi e il margine lordo di ST sono stati superiori al punto intermedio della guidance. “I ricavi per l’anno 2022 sono aumentati del 26,4% a 16,13 miliardi di dollari, trainati da una forte domanda nei settori automotive e industriale e dai programmi in corso con i nostri clienti. Il margine operativo è progredito al 27,5% dal 19,0% del 2021 e l’utile netto è quasi raddoppiato a 3,96 miliardi di dollari. Abbiamo investito 3,52 miliardi di dollari in spese in conto capitale con un free cash flow di 1,59 miliardi di dollari. “Per quanto riguarda le previsioni di ST per il primo trimestre, ci aspettiamo ricavi netti di 4,20 miliardi di dollari come valore intermedio, corrispondenti ad una crescita anno su anno del 18,5% e a una flessione del 5,1% rispetto al trimestre precedente, e un margine lordo intorno al 48,0%. “Per il 2023, abbiamo in programma di investire circa 4,0 miliardi di dollari in spese in conto capitale, prevalentemente per espandere i nostri stabilimenti di fette di silicio da 300 mm e la nostra capacità manifatturiera nel carburo di silicio, compresa la nostra iniziativa nei substrati. “Basandoci sulla forte domanda da parte dei nostri clienti e sull’accresciuta capacità manifatturiera, guideremo la Società in base a un piano di ricavi per il 2023 compreso tra 16,8 miliardi di dollari e 17,8 miliardi di dollari.”