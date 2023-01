Pesaro: Intesa Sanpaolo sostiene il progetto sociale “Voci”

Attivare un sistema integrato ed efficace di prevenzione e cura della violenza assistita nei minori e di supporto alle donne vittime di violenza nel loro ruolo genitoriale.

Questo l’obiettivo di “VOCI”, il progetto di contrasto ai maltrattamenti sui minorenni nelle Marche, ideato da Labirinto cooperativa sociale di Pesaro, che ora può contare sul sostegno di Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) che, coadiuvata nella scelta da Fondazione CESVI, ha deciso di sposare la progettualità ponendola tra quelle sostenute attraverso il Programma Formula, progetto accessibile dalla piattaforma di raccolta fondi For Funding per promuovere in tutto il territorio italiano sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

Grazie ai fondi raccolti sarà possibile ampliare e ristrutturare lo spazio Labirinti Magici di via degli Abeti a Pesaro, dove Labirinto propone già attività a supporto di bambini con disturbi dell’età evolutiva; lo spazio rinnovato sarà la sede per realizzare diversi percorsi di supporto psicologico, laboratori ed eventi, così da sostenere e coinvolgere 40 mamme che si sono rivolte ai centri antiviolenza per intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità con l’obiettivo di lavorare sulla consapevolezza delle conseguenze che genera l’assistere alla violenza domestica per i figli e andare a valorizzare le risorse interne delle mamme nella cura dei propri figli.

Nel dettaglio, saranno supportati 15 bambini dai 3 ai 6 anni e 15 bambini dai 7 ai 10 anni nei percorsi individuali e laboratoriali oltre a 20 preadolescenti e adolescenti nella fascia dagli 11 ai 18 anni.

Il progetto coinvolgerà, nella presa in carico dei minori vittime di violenza diretta e assistita, anche i servizi sociali professionali dei comuni dell’Ambito territoriale 1 ed i professionisti impegnati nei consultori familiari del territorio.

L’obiettivo è raccogliere 120mila euro entro fine marzo. Per sostenere con una donazione il progetto “VOCI”, è attiva sul sito web di For Funding–Formula una pagina dedicata, con l’aggiornamento in tempo reale delle somme raccolte:

https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/voci-pesaro

“Questa campagna è un’importante occasione – sostiene Davide Mattioli, Presidente di Labirinto Cooperativa Sociale – che ci permetterà di occuparci con diverse azioni mirate, di donne e mamme, bambine e bambini, ragazze e ragazzi coinvolti nel fenomeno della violenza; alzando l’attenzione su chi assiste alla violenza domestica, aiuteremo la comunità in cui operiamo a comprendere questo fenomeno e la gravità delle conseguenze sullo sviluppo e crescita di bambini e adolescenti.”

“Al centro del nostro impegno c’è la volontà di essere un motore per lo sviluppo inclusivo, che crei crescita e opportunità anche e soprattutto per i giovani. Questo progetto è importante per intercettare situazioni di fragilità a Pesaro e nel comprensorio, proponendo un sostegno concreti attraverso l’azione di una realtà qualificata – sottolinea Alessandra Florio, Direttrice Regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo -. Sia attraverso l’impegno delle nostre persone sui territori, sia attraverso strumenti come la piattaforma di raccolta fondi con la quale Intesa Sanpaolo si fa carico dei costi di transizione e contribuisce anche con donazioni proprie, vogliamo confermare sempre di più la nostra vocazione di banca attenta alle istanze sociali e alle peculiarità locali”.

Nelle Marche il 70% delle donne accolte dai Centri antiviolenza hanno dei figli e secondo il report dell’Osservatorio Regionale sulle Politiche Sociali il dato è in progressiva crescita. I figli maggiorenni e minorenni assistono come testimoni o subiscono come destinatari i maltrattamenti espressi in famiglia, sono i protagonisti della c.d. violenza assistita nel più ampio fenomeno della violenza di genere.

Nel 2021, il Centro antiviolenza di Pesaro, servizio dell’Ambito Territoriale Sociale 1 di Pesaro e gestito da Labirinto cooperativa sociale, ha avuto 149 accessi da parte di donne, la maggior parte delle quali con figli.

Oltre alla violenza fisica, i bambini che vivono in ambienti violenti apprendono lezioni sbagliate. I modelli di attaccamento insicuro e ambivalente, l’interiorizzazione di modelli disfunzionali basati sulla sopraffazione e il potere costituiscono rilevanti fattori di rischio evolutivo per vari disturbi psicopatologici in età adolescenziale e adulta ed incidono profondamente anche sulle future capacità genitoriali. La violenza produce un trauma nei figli che va a danneggiare aspetti comportamentali, relazionali, sociali, emotivi e psicologici. Affinché il bambino vittima di maltrattamento non ripeta gli stessi comportamenti violenti in età adulta, è indispensabile un intervento riparativo e di elaborazione del trauma vissuto.

La Banca parteciperà attivamente al crowdfunding devolvendo 1,5 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online e con la compartecipazione alle donazioni di diverse società del Gruppo. La raccolta fondi resterà attiva fino al 31 marzo su For Funding, la piattaforma di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.