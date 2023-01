Hyatt consolida la sua posizione di leader nei segmenti Luxury, Lifestyle e Leisure nel 2023

Hyatt Hotels Corporation ha comunicato che Hyatt è posizionata per una continua crescita trasformativa nel 2023 e oltre, con una pipeline record di circa 117.000 camere in tutto il mondo alla fine del 2022. In particolare, quasi una proprietà su quattro è classificata come hotel lifestyle, il che rappresenta il 10% della base di hotel esistenti, rafforzando ulteriormente la posizione di leadership di Hyatt nei segmenti luxury, lifestyle e leisure. La crescita significativa di queste proprietà di alto valore nel portafoglio di Hyatt amplia le esperienze convincenti per gli ospiti che possono ulteriormente promuovere la penetrazione della fedeltà World of Hyatt in tutto il portafoglio Hyatt.

Uno dei principali fattori di crescita è l’annunciata acquisizione del marchio e della piattaforma di gestione di hotel lifestyle di Dream Hotel Group, che dovrebbe portare nel portafoglio Hyatt marchi affermati di hotel lifestyle, tra cui Dream Hotels, Unscripted Hotels e The Chatwal. Le proprietà del Dream Hotel Group sono note per la loro ospitalità esperienziale, che comprende ristoranti e locali notturni costruiti sulla base di una programmazione strategica e non convenzionale e di collaborazioni con i marchi, abbinate a design d’autore che bilanciano la sostanza con l’effervescenza. L’acquisizione darà il benvenuto a più di 600 nuovi colleghi nella famiglia Hyatt, portando una profonda esperienza nell’ospitalità esperienziale al portafoglio globale di offerte lifestyle di Hyatt ed estendendo l’impronta del marchio Hyatt in destinazioni strategiche come Nashville, Hollywood, Las Vegas, South Beach, Saint Lucia, Doha e New York City. Inoltre, segnerà l’ingresso dei marchi Hyatt in mercati come Catskills a New York e Valle de Guadalupe in Messico.

Inoltre, il marchio Caption by Hyatt – che combina il design e il comfort di un hotel di lusso, orientato allo stile di vita, con la flessibilità di una struttura a servizi selezionati, è pronta a crescere in modo significativo dopo il successo dell’apertura di Caption by Hyatt Beale Street Memphis nel 2022. Si prevede che il marchio cresca la sua presenza in Tennessee con Caption by Hyatt Chattanooga in collaborazione con 3H Group (previsto per il 2024) e che entri in California con Caption by Hyatt Roseville in collaborazione con LRE & Companies e American Hospitality Services, Inc. e Caption by Hyatt Sacramento in collaborazione con Presidio Hotel Development LLC e 29 th Street Capital (entrambi previsti per il 2026). Il marchio Caption by Hyatt si sta espandendo a livello internazionale, con proprietà già annunciate che dovrebbero aprire in Cina e Giappone nel 2023, in Vietnam nel 2025 e a Sydney nei prossimi anni. Fondato sulla cura delle persone e dei luoghi e sulla creazione di connessioni tra di essi, il marchio Caption by Hyatt si impegna ad assumere talenti, venditori, artigiani e fornitori diversi e a celebrare la diversità delle persone nelle comunità in cui si trovano gli hotel Caption by Hyatt.

“Grazie alla nostra strategia di crescita intenzionale a lungo termine e alla stretta collaborazione con i proprietari, Hyatt vanta cinque anni di crescita organica netta delle camere leader del settore”, ha dichiarato Jim Chu, executive vice president, chief growth officer di Hyatt. “I proprietari vogliono lavorare con noi per la nostra esperienza, i nostri risultati e il nostro posizionamento ottimale nel settore. Abbiamo una scala globale, ma siamo abbastanza agili da creare relazioni personali, attingere alle nostre esperienze e guidare con empatia”.