Covid, più rischi per le donne in gravidanza

Le donne in gravidanza che sono state infettate dal virus che causa il COVID-19 affrontano un rischio 7 volte maggiore di morire e un rischio significativamente più elevato di essere ricoverate in un’unità di terapia intensiva o di soffrire di polmonite. È quanto è emerso da una ricerca pubblicata su BMJ Global Health e condotta dalla George Washington University, negli Stati Uniti. Lo studio ha suggerito anche che il COVID-19 durante la gravidanza aumenta il rischio che il bambino debba essere ricoverato in terapia intensiva. “Questo studio fornisce le prove più complete fino ad oggi che suggeriscono che COVID-19 è una minaccia durante la gravidanza”, ha dichiarato Emily R. Smith, assistente professore di salute globale presso la George Washington University Milken Institute School of Public Health e autrice principale dello studio. “I nostri risultati sottolineano l’importanza della vaccinazione COVID-19 per tutte le donne in età fertile.” Nonostante la crescente conoscenza dei rischi di COVID-19 durante la gravidanza, molte donne in età fertile negli Stati Uniti e in altri paesi rimangono non vaccinate. In alcuni casi, le donne esitano o rifiutano di farsi vaccinare o somministare la dose di richiamo perché non pensano che il COVID-19 rappresenti un rischio per il feto o perché non si sentono sicure nell’assumere il vaccino durante la gravidanza. Anche alcuni medici esitano nel somministrare il vaccino a donne incinte anche se la cosa è stata fortemente raccomandata. Smith e i suoi colleghi hanno raccolto i dati dei singoli pazienti da 12 studi condotti in 12 paesi, inclusi gli Stati Uniti, che hanno coinvolto più di 13.000 donne incinte. I ricercatori hanno scoperto che rispetto alle donne in gravidanza non infette, le donne in gravidanza con infezione da COVID-19 erano a: rischio 7 volte maggiore di morire durante la gravidanza o il parto, rischio più di 3 volte maggiore di essere ricoverato in terapia intensiva, rischio circa 15 volte maggiore di aver bisogno di cure ventilatorie, rischio circa 23 volte maggiore di sviluppare polmonite, rischio più di 5 volte maggiore di malattie tromboemboliche o coaguli di sangue, che possono causare dolore, gonfiore o altre complicazioni potenzialmente letali. “Questo studio mostra il rischio di contrarre il COVID-19 sia per la madre che per il bambino”, ha detto Smith. “Tutti i paesi, inclusi gli Stati Uniti, dovrebbero rendere l’accesso ai vaccini COVID una priorità urgente per salvare vite umane e prevenire problemi di salute”.