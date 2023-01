Discover Global Network lancia una soluzione per i trasporti pubblici a livello internazionale

Discover® Global Network, il marchio di Discover® dedicato ai pagamenti, ha lanciato le sue soluzioni Tap and Pay presso le aziende dei trasporti pubblici e i partner di acquiring locali come EMT Madrid, Metro de Sevilla e GetNet in Spagna, Mennica in Polonia e New Taipei Metro a Taiwan. I passeggeri ora possono utilizzare le carte Discover, Diners Club International® e quelle della rete dei partner collaboratori per effettuare pagamenti contactless per i trasporti pubblici nelle principali destinazioni internazionali.

Con i continui mutamenti del pendolarismo e a seguito della flessibilità nelle modalità di pagamento auspicata dai passeggeri, le società dei trasporti pubblici stanno migrando verso i pagamenti contactless a un ritmo più rapido rispetto a quanto avvenuto nell’ultimo decennio. In base a dati aggiornati al mese di febbraio 2022, il 53% delle transazioni per i trasporti pubblici risultava di tipo contactless rispetto al 14% dell’agosto 2020. A livello mondiale sono 150 le metropoli che puntano all’adozione di pagamenti contactless in questo settore1.

“La soluzione Discover® Transit offre ai passeggeri modalità di pagamento all’insegna della flessibilità e propone un’esperienza cliente fluida”, ha commentato Emily Foshee, vicepresidente dei prodotti di rete e consegna di base presso Discover. “Accettando i pagamenti contactless effettuati dai titolari delle carte della rete di Discover Global Network, le società dei trasporti pubblici possono aumentare il volume dell’attività e tagliare sui costi di esercizio e sulle spese di incasso delle tariffe di viaggio”.

“Siamo entusiasti di contribuire a una maggior accettazione presso le società dei trasporti pubblici come EMT Madrid e Metro de Sevilla in Spagna; questo garantisce ai titolari delle carte di Discover® Global Network un’esperienza fluida durante la visita”, ha commentato Rubén Justel, CEO di Getnet Europe.

“Questa soluzione ci consente di offrire una miglior esperienza utente e di rendere gli spostamenti più facili e convenienti per i nostri passeggeri”, è il commento di Jorge Maroto, direttore generale di Metro de Sevilla, la linea metropolitana della città spagnola di Siviglia.

La soluzione Discover® Transit consente di accettare sia i pagamenti tradizionali, sia quelli contactless per i trasporti; offre opzioni personalizzabili, come il supporto delle politiche tariffarie dei trasporti per le commissioni a carico degli esercenti, soluzioni pass (credenziali), prodotti a marchio neutro, pagamenti contactless, ‘first ride risk share’ e riferimento al conto di pagamento (PAR, Payment Account Reference).

Dal 2012 Discover collabora con i partner dei trasporti pubblici negli Stati Uniti ed è supportata dalla Chicago Transit Authority (CTA), dalla New York Metropolitan Transit Authority (NY MTA), dalla CDTA di Albany, NY, da Dallas Area Rapid Transit (DART) e da TriMet di Portland. L’azienda dispone inoltre di una solida pipeline di agenzie negli Stati Uniti e nel mondo impegnate nel processo di migrazione verso i pagamenti contactless; a breve la soluzione Discover® Tranit debutterà in Turchia e in Qatar.

Con oltre 280 milioni di titolari di carte, oltre 60 milioni di punti vendita che accettano il brand e 1,8 milioni di bancomat e di prelievo di contanti, Discover Global Network è la rete di pagamento globale a crescita più rapida2. Include Discover Network, Diners Club International, PULSE® e più di 25 reti di partner collaboratori in tutto il mondo.