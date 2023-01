CIRCLE Group fornirà servizi di “Port Community System” a primario porto del Mediterraneo

Circle Group, gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale e nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica guidato da Circle S.p.A., quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana – fornirà servizi di “Port Community System” a un primario porto del Mediterraneo. Sviluppata per agire come una sorta di “sportello unico operativo, documentale, doganale” in grado di connettere digitalmente attori pubblici e privati, implementando efficacemente i processi della comunità di un porto, questa soluzione mette in rete numerosi attori – dall’Autorità Doganale alla Guardia Costiera, dagli spedizionieri ai fornitori di trasporto, dagli operatori logistici dell’ultimo miglio, ai terminali interni. Luca Abatello, nella foto ,CEO & Presidente di CIRCLE spiega: “Il Port Community System permetterà, da un lato, di incrementare l’efficienza dei traffici in arrivo e in partenza dal porto e, dall’altro, di offrire un valido strumento di monitoraggio, nel segno di una logistica sempre più predittiva e fondata su servizi digitali federativi”. Per CIRCLE, la commessa ha un valore di oltre € 130.000 e rappresenta un’ulteriore tappa evolutiva nel percorso 2024 Connect 4 Agile Growth per la semplificazione e modernizzazione del mercato della logistica portuale.