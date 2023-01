Gruppo Celli entra nel segmento frozen drinks con l’acquisizione di CAB

Il Gruppo Celli, azienda specializzata nella progettazione e produzione di impianti e accessori per l’erogazione di bevande, annuncia di avere finalizzato l’acquisizione strategica del 100% del capitale di CAB S.p.A. L’operazione è la dodicesima acquisizione in nove anni e rappresenta un ulteriore passo strategico del Gruppo Celli, con l’obiettivo di integrare la propria già ampia gamma prodotti ed inserirsi in un segmento nuovo per il Gruppo come quello dei frozen drinks. Questa ulteriore acquisizione, dopo la software house Uquido, la spagnola Reyvarsur, e l’apertura delle sedi commerciali in Francia e Spagna nel 2022, è un passo importante all’interno di un progetto di crescita che ha visto il Gruppo Celli chiudere il 2022 con un fatturato in crescita del +33% sul 2021, anno in cui era già stato recuperato il fatturato pre-pandemia e traguardare i 180 milioni di vendite nel 2023.

Nata nel 1986, Cab è un’eccellenza italiana a conduzione familiare con sede a Pozzuoli (Napoli), è specializzata nella progettazione e produzione di macchine da granita, refrigeratori di bevande e distributori di bevande calde. Con 16 dipendenti produce nello stabilimento di 2000 mq a Pozzuoli, per fornire più di 120 clienti in Italia e principalmente all’estero.

La famiglia Caiano rimarrà alla guida di Cab S.p.A. e Luca Caiano assume il ruolo di Amministratore Delegato, con il compito di dare continuità alla gestione aziendale, continuare lo sviluppo commerciale e coordinare l’implementazione delle sinergie con il Gruppo Celli.

“Il Gruppo Celli ha una visione chiara: sviluppare i sistemi di dispensing di bevande come soluzione alternativa al “single use packaging” – afferma Mauro Gallavotti, Amministratore delegato e Presidente del Gruppo Celli – per offrire al consumatore finale nuove e più sostenibili esperienze di consumo e all’industria del beverage la possibilità di implementare nuovi modelli di business. Cab consentirà al Gruppo Celli di ampliare la propria offerta e a sua volta il Gruppo Celli potrà offrire a Cab e ai suoi clienti supporto commerciale in tutto il mondo e servizi di assistenza tecnica nei principali Paesi Europei. E’ per me un onore dare il benvenuto nel Gruppo alla famiglia Caiano, che ha dimostrato per più di trent’anni la capacità di creare e condurre un’azienda eccellente, rinomata in tutto il mondo, vero orgoglio del made in Italy”.

“Siamo sempre stati focalizzati sull’alta qualità e sull’innovazione dei prodotti che proponiamo – dice Luca Caiano, CEO di CAB – motivo per cui i nostri clienti hanno fiducia in noi. Siamo onorati di entrare a far parte di un Gruppo multinazionale, leader a livello globale, come il Gruppo Celli. Questa acquisizione ci darà l’opportunità di far crescere ulteriormente il nostro business in Italia e nel resto del mondo e di offrire ai nostri clienti maggior supporto commerciale e di assistenza tecnica“.

Il Gruppo Celli è stato assistito per la due diligence finanziaria e fiscale da BDO, da Ramboll per gli aspetti HSE e dallo studio legale Ughi e Nunziante per gli aspetti legali. CAB è stata assistita da Equity Factory in qualità di advisor finanziario e da Quorum per tutti gli aspetti legali.