DBA Group, incarico per l’elettrificazione delle banchine presso il porto di Civitavecchia

DBA Group S.p.A., società italiana specializzata nell’erogazione di servizi di Consulenza, Architettura, Ingegneria, Project Management e soluzioni ICT per la gestione del ciclo di vita di opere e infrastrutture missioncritical, comunica l’avvio lavori da parte della controllata DBA PRO. S.p.A. per il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di elettrificazione delle banchine del Porto di Civitavecchia (Cold Ironing) da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (quota RTI 42%), in raggruppamento temporaneo di impresa con RINA Consulting S.p.A. (quota RTI 23%), Galileo Engineering Srl (quota RTI 30%) e C.&G. Engineering Services S.p.A. (quota RTI 5%), anch’essa società controllata da DBA Group S.p.A. al 100%. L’Importo complessivo a base d’asta è pari a Euro 1.131.848,82 e il contratto prevede un valore per DBA PRO. S.p.A. e C.&G. Engineering Serices S.p.A. pari a Euro 373.549, di competenza nell’esercizio 2023. L’intera procedura si concluderà entro il primo semestre 2023. Il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica erogato dal Raggruppamento Temporaneo di Impresa permetterà all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale di accedere agli interventi previsti e finanziati dal PNNR nazionale necessari al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, fissati dall’Unione Europea, per la costruzione degli impianti di Cold Ironing. L’incarico ha l’obiettivo di verificare la fattibilità tecnica ed economica per l’elettrificazione – in maniera integrata allo sviluppo portuale attualmente in corso – di otto accosti per il soddisfacimento dei fabbisogni del Porto di Civitavecchia. Il progetto, in una prima fase, prevede l’elettrificazione di almeno due navi da crociera di grandi dimensioni presso il Terminal crociere e di due traghetti di nuova generazione ormeggiati presso la darsena traghetti. In una seconda fase è prevista l’elettrificazione di ulteriori 4 accosti interni alla darsena traghetti, elettrificando così tutti i fronti d’ormeggio utili presenti nella nuova darsena e alimentando elettricamente i vettori ro-ro, ro-pax e car carrier operativi durante tutto l’anno solare presso il porto di Civitavecchia. “L’alimentazione elettrica delle navi, in particolare quando sono in gioco natanti di tali dimensioni, riduce e tende ad annullare, come è noto, gli impatti ambientali legati alle emissioni inquinanti, comprese quelle acustiche. La progettazione di un sistema di Cold Ironing così esteso implica l’ideazione di una rete elettrica di elevata potenza, la quale permetterà di aumentare l’efficienza e la sicurezza della rete portuale e migliorare il servizio di fornitura elettrica generale e per i natanti. L’efficientamento e il relativo sistema di monitoraggio e di controllo si riverbererà anche nei confronti delle altre aree produttive di competenza portuale, rendendo l’approvvigionamento di energia più stabile e sicuro per tutti gli stakeholders operanti nel porto.” – commenta Raffaele De Bettin, nella foto, CEO di DBA Group S.p.A.