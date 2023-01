Generali è Top Employer 2023

Generali (nella foto, l’a. d. Philippe Donnet) è stata riconosciuta come “Top Employer” 2023 da Top Employers Institute, l’ente certificatore globale delle eccellenze in ambito HR, grazie alle politiche e strategie attuate per attrarre i migliori talenti, contribuire al benessere dei propri dipendenti e migliorare l’ambiente di lavoro. L’analisi di Top Employers Institute ha preso in considerazione i processi e i programmi relativi ai dipendenti, la gestione delle prestazioni, lo sviluppo delle persone e i valori di 2.000 aziende in tutto il mondo. La certificazione Top Employer è stata riconosciuta ad Assicurazioni Generali, in Italia a Generali Italia e a Cattolica Assicurazioni e in Spagna a Generali España. Per quanto riguarda Assicurazioni Generali, il punteggio totale è aumentato del 10% rispetto al 2022, grazie a recenti iniziative quali: l’accordo “Next Normal”, il modello organizzativo ibrido di Group Head Office; il lancio dell’iniziativa di formazione “DriveUp” e il programma “Well-Being” che prevede formazione specifica per promuovere la salute e il benessere dei dipendenti. Per Generali in Italia è stato certificato il successo di un percorso continuativo, intrapreso negli ultimi anni, volto a migliorare sempre di più l’esperienza del dipendente, che comprende, tra l’altro: un investimento in programmi di formazione; un sistema di Performance Management strutturato, meritocratico e trasparente che coinvolge tutta la popolazione aziendale; un programma di welfare aziendale completo, innovativo e capillare e lo sviluppo di un contesto lavorativo inclusivo.