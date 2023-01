Evertis, arriva il primo stabilimento in Italia destinato alla produzione di film in Pet

Evertis Italia, nuova società costituita da Evertis Iberica facente parte del gruppo IMG, realizzerà in Friuli Venezia Giulia il suo primo stabilimento in Italia destinato alla produzione e alla commercializzazione di film in Pet per il settore del packaging alimentare e industriale. L’impianto entrerà in funzione nel secondo semestre del 2023 e a regime creerà almeno 50 nuovi posti di lavoro. Lo stabilimento, in fase di realizzazione, sorgerà all’interno del compendio industriale di San Giorgio di Nogaro (UD), in un’area che si estende su una superficie dedicata di circa 4.000 mq e che sarà rinnovata per adeguarla alle esigenze del processo di produzione. Il Business Plan 2022-2026 di Evertis Italia prevede investimenti complessivi per 13 milioni di euro per raggiungere nel 2025 una produzione di 20.000 tonnellate e un fatturato di 40 milioni.Il gruppo portoghese IMG – che vanta un fatturato consolidato di circa 380 milioni di euro nel 2022 e sedi in Portogallo, Messico e Brasile – intende presidiare capillarmente il mercato italiano (tra i più importanti a livello europeo), oltre ad ottimizzare il trasporto negli altri Paesi di riferimento, tra cui Germania, Austria ed Europa dell’Est. “Siamo molto contenti di poter presto avviare il nuovo stabilimento produttivo”, ha dichiarato il Presidente di Evertis Manuel Matos Gil.