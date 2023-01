OMER, sottoscritto un accordo da 5 mln con il gruppo Knor-Bremse

OMER S.p.A. – società attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario – comunica di aver sottoscritto con Knorr-Bremse Rail Systems Italia un contratto avente ad oggetto la fornitura di moduli toilet. La fornitura rientra in un più ampio progetto di costruzione di treni gestito dal gruppo Alstom, riguardante un nuovo servizio di trasporto ferroviario che collega le principali città e aree turistiche della penisola dello Yucatan in Messico, denominato The Mayan train project. La commessa affidata ad OMER prevede la fornitura di moduli toilet per 42 treni, per un valore contrattuale complessivo pari a circa € 5 milioni. L’inizio delle attività di produzione e consegna avverrà nel primo trimestre del 2023, con una durata complessiva del contratto attualmente prevista in circa 2 anni. Giuseppe Russello, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato di OMER, ha commentato: “Questo contratto è molto importante per Omer perché rappresenta un rafforzamento nell’ambito della commodity delle Toilet, su cui l’azienda ha molto investito negli ultimi anni e che è ritenuta strategica per il futuro. Inoltre, questo contratto rafforza la partnership su tale prodotto con il Gruppo Knorr Bremse, uno dei principali operatori nel settore ferroviario a livello internazionale”.