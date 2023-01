Aumenta l’Rc auto per gli automobilisti siciliani

Sono quasi 52 mila gli automobilisti siciliani che nel 2023 si vedranno costretti a pagare di più per la propria assicurazione auto avendo causato un sinistro con colpa nei 12 mesi precedenti. Aumenti che vanno a sommarsi a quelli della benzina e dei pedaggi autostradali. Notizie negative anche per i guidatori virtuosi dal momento che, nell’ultimo anno, le tariffe delle polizze auto sono tornate a crescere; a dicembre 2022 per assicurare un veicolo a quattro ruote in Sicilia occorrevano, in media, 462,70 euro, vale a dire il 7,8% in più rispetto a dicembre 2021. A livello regionale il 2,18% degli automobilisti ha dichiarato un incidente con colpa, percentuale che risulta essere più bassa rispetto a quella nazionale (2,51%). Analizzando il campione su base provinciale, invece, al primo posto si trova Palermo (2,56%), seguita da Caltanissetta (2,14%), Messina (2,11%) e, a brevissima distanza, Catania (2,10%) e Ragusa (2,09%). Continuando a scorrere la classifica siciliana si posizionano Trapani (2,01%), Agrigento (1,99%) e Siracusa (1,73%). Chiude la graduatoria Enna, provincia dove in percentuale sono stati denunciati alle assicurazioni meno sinistri con colpa (1,31%).