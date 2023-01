Vegani non cedete alla carbonara e amatriciana alternativa. Scoprite il meglio della nostra tradizione culinaria

(di Tiziano Rapanà) Stimo i vegani per la loro scelta di vita di non voler ingollare cibi di origine animale. Non ho intenzione di fare quel passo, ma capisco e apprezzo le loro motivazioni. Tuttavia questa voglia di voler comunque mangiare i piatti della nostra tradizione carnivora la capisco meno. Mi spiego meglio. Carbonara e amatriciana, se sei un vegano ne dovresti fare felicemente a meno. Ti dovrebbe andare bene una succulenta pasta e fagioli o un’altrettanto meravigliosa orecchietta alle cime di rape. E invece no: si decide comunque di reiterare nel camminare i passi già battuti della cultura carnivora. Sostituendo il seitan o altri alimenti alla bisogna per rivisitare il classico senza sentirsi in colpa. Ma la carbonara, così come l’amatriciana, va fatta con il guanciale (o al massimo con la pancetta) e non con sostituti di altro tipo. Per non parlare per della tipica cremina alle uova, che caratterizza la carbonara, dev’essere fatta come tradizione comanda. Poi ognuno faccia come vuole, non sono un purista e detesto l’ortodossia, tuttavia un vegano dovrebbe onorare ogni giorno la cultura culinaria nostrana legata all’uso di legumi, patate e altri prodotti della terra. Ne cito alcuni: la ribollita, i mitici pomodori con il riso, la panzanella, la caponata, la straordinaria pasta aglio olio e peperoncino, la farinata di ceci, le penne all’arrabbiata e via così. Non date retta alle strane rivisitazioni di carbonara e amatriciana. Amici vegani, approfittatene per scoprire il consueto e l’insolito della nostra storia gastronomica italiana. Non inseguite il banale, rompete il muro della consuetudine.

