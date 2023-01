Un farmaco sull’asma migliora la memoria

Il farmaco roflumilast, utilizzato da pazienti con asma o BPCO, si è dimostrato efficace nel migliorare le capacità di memoria in un esperimento sui topi. Questa scoperta potrebbe avere sviluppi utili nelle persone con problemi di memoria indotti dall’età o per curare la malattia di Alzheimer in fase iniziale. A portare avanti lo studio è stato il neuroscienziato dell’Università di Groningen nei Paesi Bassi, Robbert Havekes, insieme al suo team. Questi risultati sono stati pubblicati sulla rivista Current Biology.

Come si legge nell’articolo, gli studenti a volte trascorrono tutta la notte per prepararsi a un esame. Tuttavia, la ricerca ha dimostrato che la privazione del sonno fa male alla memoria. Ora, il team di lavoro ha scoperto che ciò che impari mentre sei privato del sonno non è necessariamente perso, è solo difficile da ricordare.

Il gruppo di scienziati ha trovato un modo per rendere nuovamente accessibile questa ‘conoscenza nascosta’ giorni dopo aver studiato durante la privazione del sonno utilizzando approcci optogenetici. I ricercatori hanno studiato a fondo come la privazione del sonno influisca sui processi di memoria.

“In precedenza ci siamo concentrati sulla ricerca di modi per supportare i processi di memoria durante un episodio di privazione del sonno”, dice Havekes. Tuttavia, nel suo ultimo studio, il suo team ha esaminato se l’amnesia dovuta alla privazione del sonno fosse un risultato diretto della perdita di informazioni o semplicemente causata da difficoltà nel recuperare le informazioni. La privazione del sonno mina i processi di memoria, ma ogni studente sa che una risposta che gli è sfuggita durante l’esame potrebbe apparire ore dopo. In quel caso, l’informazione era, infatti, immagazzinata nel cervello, ma solo difficile da recuperare.

Per rispondere a questa domanda, Havekes e il suo team hanno utilizzato un approccio optogenetico: utilizzando tecniche genetiche, hanno causato la produzione selettiva di una proteina fotosensibile (channelrhodopsin) nei neuroni che vengono attivati durante un’esperienza di apprendimento. Ciò ha permesso di ricordare un’esperienza specifica illuminando queste cellule.

“Nei nostri studi sulla privazione del sonno, abbiamo applicato questo approccio ai neuroni nell’ippocampo, l’area del cervello in cui sono immagazzinate le informazioni spaziali e la conoscenza fattuale”, spiega Havekes.

In primo luogo, ai topi geneticamente modificati è stato assegnato un compito di apprendimento spaziale in cui dovevano apprendere la posizione dei singoli oggetti, un processo che si basa fortemente sui neuroni nell’ippocampo. I topi hanno quindi dovuto svolgere lo stesso compito giorni dopo, ma questa volta con un oggetto spostato in una nuova posizione. I topi che sono stati privati del sonno per alcune ore prima della prima sessione non sono riusciti a rilevare questo cambiamento spaziale, il che suggerisce che non possono ricordare le posizioni originali degli oggetti. “Tuttavia, quando li abbiamo reintrodotti nel compito dopo aver riattivato i neuroni dell’ippocampo che inizialmente memorizzavano queste informazioni con la luce, hanno ricordato con successo le posizioni originali – afferma Havekes – questo dimostra che le informazioni sono state memorizzate nell’ippocampo durante la privazione del sonno, ma non potevano essere recuperate senza la stimolazione”.

Il percorso molecolare attivato durante la riattivazione è preso di mira anche dal farmaco roflumilast, utilizzato da pazienti con asma o BPCO. Havekes sostiene: “Quando abbiamo somministrato roflumilast ai topi che erano stati addestrati mentre erano privati del sonno poco prima del secondo test, si sono ricordati, esattamente come è successo con la stimolazione diretta dei neuroni”.

Poiché il roflumilast è già clinicamente approvato per l’uso nell’uomo, ed è noto per entrare nel cervello, questi risultati aprono strade per verificare se può essere applicato per ripristinare l’accesso ai ricordi ‘perduti’ negli esseri umani. La scoperta che nel cervello sono presenti più informazioni di quanto ci aspettassimo in precedenza e che questi ricordi ‘nascosti’ possono essere resi nuovamente accessibili, almeno nei topi, apre ogni tipo di possibilità entusiasmanti. “Potrebbe essere possibile stimolare l’accessibilità della memoria nelle persone con problemi di memoria indotti dall’età o malattia di Alzheimer in fase iniziale con roflumilast” conclude Havekes.