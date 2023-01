Prysmian, nasce la Global Sustainability Academy

Prysmian Group, nella foto l’a. d. Valerio Battista, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, lancia la Global Sustainability Academy che coinvolge i 29mila dipendenti in oltre 50 paesi. L’iniziativa ha l’obiettivo di diffondere la cultura della sostenibilità all’interno di tutta la popolazione aziendale nel mondo e rafforzare ulteriormente il commitment del Gruppo nell’attuazione delle proprie Climate & Social Ambition, con riferimento ai parametri legati all’engagement dei dipendenti e al loro up-skilling. La tecnologia dei cavi energia e delle fibre ottiche è chiave nei processi di transizione energetica, digitalizzazione ed elettrificazione e la Sustainability Academy consentirà al Gruppo di rafforzare la cultura e le competenze di sostenibilità che per Prysmian rappresentano un driver strategico di competitività e sviluppo del business. Il programma formativo della Sustainability Academy vedrà, inoltre, il coinvolgimento delle principali business school di calibro internazionale.

L’inaugurazione della Global Sustainability Academy si tiene a Muscat in Oman, headquarter di Oman Cables e di Prysmian MEAT Region, alla presenza di Federica Favi, Ambasciatore Italiano in Oman, Cinzia Farisè CEO di Prysmian MEAT Region e di Oman Cables Industry e Maria Cristina Bifulco Chief Sustainability Officer and Group IR VP.

La struttura del corso, che si articolerà per tutto il 2023, si sviluppa su cinque moduli – Awareness, Knowledge, Impact, Leadership e KPIs – differenziati a seconda del target di riferimento. Il primo modulo, IMPACT, inizia oggi a Muscat e coinvolgerà per tre giorni 30 manager provenienti da ogni parte del mondo sul tema “Come innovare e diffondere la sostenibilità nelle organizzazioni”. Tutti i moduli dell’Academy avranno formula ibrida: alcuni di essi saranno in presenza (come quelli che si stanno svolgendo in Oman), mentre altri saranno disponibili online o tramite podcast permettendo così di raggiungere tutta la popolazione aziendale.

Maria Cristina Bifulco, Chief Sustainability Officer and Group IR VP, ha commentato: “Come leader di mercato in un settore che è chiave nel processo di transizione energetica, sentiamo il dovere di trasmettere questa cultura sostenibile a tutti i colleghi in maniera ancor più efficace e diretta e per farlo dobbiamo investire nella formazione e nell’aggiornamento delle nostre persone.”

“Con un’Accademia della Sostenibilità in Oman vogliamo contribuire allo sviluppo di competenze distintive, creando valore attraverso modelli di business positivi basati sulla crescita e la responsabilizzazione del nostro capitale umano, per promuovere un sistema diversificato e inclusivo aperto a nuove prospettive e per promuovere la capacità di innovare formando i leader sostenibili di domani.” ha dichiarato Cinzia Farisè CEO di Prysmian MEAT Region e di Oman Cables Industry.

Nel 2021 Prysmian ha lanciato due ambizioni strategiche che guideranno le azioni del Gruppo nel medio lungo termine: la Climate Change Ambition e la Social Ambition. La Climate Change Ambition è una strategia climatica che adotta target Science Based allineati ai requisiti dell’Accordo di Parigi: riduzione a zero delle emissioni di Scopo 1, 2 e 3 o almeno ad un livello residuo coerente con il raggiungimento degli obiettivi degli Accordi di Parigi (1,5 °C). Ciò significa ridurre le emissioni prodotte del 90% rispetto all’anno 2019 e la conseguente neutralizzazione di qualsiasi emissione residua di gas serra (GHG) rilasciata nell’atmosfera. La Social Ambition del Gruppo si concentra principalmente sull’impegno a migliorare la diversity, equality ed inclusion (DE&I), l’inclusione digitale, l’empowerment delle comunità, l’engagement dei dipendenti e l’upskilling. Per ognuna di queste tematiche sono stati individuati diversi target al 2030 per allineare ulteriormente il Gruppo agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs).