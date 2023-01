Piquadro, ricavi in aumento

Piquadro S.p.A., nella foto il presidente e a. d. Marco Palmieri, società capogruppo attiva nell’ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, con i marchi Piquadro, The Bridge e Lancel, comunica i dati di fatturato consolidato relativi ai primi nove mesi chiusi al 31 dicembre 2022. Il fatturato consolidato registrato dal Gruppo Piquadro nei primi nove mesi dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2022 è pari a 126,8 milioni di Euro, in aumento del 15,9% rispetto all’omologo periodo chiuso al 31 dicembre 2021 e pari a 109,4 milioni di euro. Con riferimento al marchio Piquadro, i ricavi registrati nei primi nove mesi dell’esercizio 2022/2023, chiusi il 31 dicembre 2022, risultano pari a 53,2 milioni di Euro in aumento del 18,3% rispetto all’analogo periodo chiuso al 31 dicembre 2021. Le vendite nel canale wholesale hanno registrato un incremento del 18,2% e quelle nel canale DOS una crescita del 23,4%. Con riferimento al marchio The Bridge, i ricavi registrati nei primi nove mesi dell’esercizio 2022/2023, chiusi il 31 dicembre 2022, risultano pari 23,1 milioni di Euro in aumento del 23,9% rispetto all’analogo periodo chiuso al 31 dicembre 2021. Le vendite nel canale wholesale hanno registrato un incremento del 28,5%, e quelle nel canale DOS una crescita del 27,6% I ricavi delle vendite realizzati dalla Maison Lancel nei primi nove mesi dell’esercizio 2022/2023, chiusi il 31 dicembre 2022, risultano pari a 50,5 milioni di Euro in aumento del 10,3% rispetto all’analogo periodo chiuso al 31 dicembre 2021 trainate dalla crescita registrata nel canale DOS pari al 15,2%. Dal punto di vista geografico il Gruppo Piquadro ha registrato nel mercato italiano, un fatturato di 57,6 milioni di Euro, pari al 45,4% delle vendite consolidate (44,6% delle vendite consolidate al 31 dicembre 2021), in incremento del 18,2% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2021/2022. Nel mercato europeo il Gruppo ha registrato un fatturato di 65,5 milioni di Euro, pari al 51,6% delle vendite consolidate (51,8% delle vendite consolidate al 31 dicembre 2021), in incremento del 15,5% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2021/2022. Nell’area geografica extra europea (denominata “Resto del mondo”) il Gruppo Piquadro ha registrato un fatturato di 3,7 milioni di Euro, pari al 2,9% delle vendite consolidate (3,6% delle vendite consolidate al 31 dicembre 2021). “I primi nove mesi dell’esercizio si chiudono con un’importante crescita del fatturato” afferma Marco Palmieri, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Piquadro. “Gli incrementi importanti registrati su tutti e tre i marchi del Gruppo ci inducono a poter ipotizzare la chiusura dell’esercizio 2022-2023 con un fatturato di Gruppo tra i 170 ed i 175 milioni di Euro ed un EBITDA adjusted vicino ai 15 milioni di euro”. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Roberto Trotta, dichiara, ai sensi dell’articolo 154, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze contabili, ai libri e alle scritture contabili. Piquadro informa che i principali indicatori di performance economico-finanziaria su base consolidata del Gruppo Piquadro, relativi ai primi nove mesi dell’esercizio 2022/2023 chiusi al 31 dicembre 2022, saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione e resi noti entro il 9 febbraio 2023.