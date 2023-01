OMER, siglato contratto con il gruppo Alstom per la fornitura di interiors per il progetto “Linea B – RER di Parigi”

OMER S.p.A. – società attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario – comunica di aver sottoscritto in data 9 gennaio 2023 con il gruppo Alstom un contratto avente ad oggetto la fornitura di diversi componenti di interiors per il progetto “Linea B – Réseau Express Régional” a Parigi. La linea RER B del sistema di trasporto rapido di Parigi attraversa la città da nord a sud e collega i due principali aeroporti Roissy-Charles-de-Gaulle e Orly; il progetto “MI20”, richiesto e finanziato da Île-de-France Mobilités, prevede la sostituzione della flotta di treni “MI79” e “MI84” attualmente in esercizio con nuovi convogli ed è fondamentale per il miglioramento della qualità del servizio. Il progetto è realizzato in consorzio dai Gruppi Alstom e CAF. La commessa affidata ad OMER dal costruttore Alstom prevede la fornitura di interiors (tra cui soppalchi e divisioni mediane, gradini e scale, armadiature, telai dei finestrini) per 146 treni, più ulteriori 34 unità in opzione. Nel dettaglio OMER dovrà allestire un totale di 730 carrozze, per un valore complessivo del contratto pari a circa € 25 milioni (di cui € 1,6 milioni per costi non ricorrenti di ingegneria e attrezzatura e € 23,5 milioni per la fornitura degli oggetti). A tale valore potrebbero poi sommarsi ulteriori € 5,3 milioni di soft backlog per i 34 treni in opzione. Lo sviluppo delle attività di ingegneria avverrà a partire dal 2023, mentre la fornitura dei primi componenti è prevista a partire dal 2024, con una fine contratto attualmente prevista nel 2030. Giuseppe Russello, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato di OMER, ha commentato: “Siamo orgogliosi di far parte di un progetto che punta a migliorare sensibilmente la qualità del trasporto di una delle linee più trafficate d’Europa, con oltre 900.000 passeggeri giornalieri. OMER, grazie alla propria trentennale esperienza nel settore ferroviario, è in grado di mettere a disposizione le più moderne tecnologie che coniugano comfort dei viaggiatori e sostenibilità delle soluzioni di trasporto: l’utilizzo di un materiale come l’alluminio, infatti, garantisce riciclabilità e resistenza nel tempo”.