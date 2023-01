Lutech CDM e Advantage Srl si uniscono per rafforzare le competenze e l’offerta per il settore Manifatturiero

Advantage Srl ha concesso in affitto la propria azienda a Lutech CDM Spa (già CDM Tecnoconsulting SpA) a partire dal primo gennaio 2023. Entrambe le società fanno parte del Gruppo Lutech, azienda leader in Italia e player europeo nei servizi e soluzioni IT, e rappresentano delle eccellenze nel settore Manufacturing.

Dopo il recente renaming, per Lutech CDM Spa si tratta di un ulteriore segnale evolutivo nella direzione di continuità con la strategia di crescita del gruppo che permetterà di consolidare l’unione tra le due aziende. L’obiettivo del gruppo è quello di creare una realtà che possa affrontare le sfide della crescita e della trasformazione del settore manufacturing.

Lo sbocco naturale per queste due realtà di grande successo si traduce in un connubio in grado di garantire la creazione di soluzioni integrate e personalizzate per le aziende del Manufacturing italiano, consentendo rapidità decisionale, progettuale ed esecutiva.

Attraverso questa operazione, la practice Manufacturing si consolida come realtà unica all’interno del Gruppo Lutech rappresentando un nuovo traguardo nel percorso di crescita del gruppo e proseguendo nel percorso di posizionamento tra i primi leader italiani nel settore.

“Si tratta di un’operazione significativa che consente a entrambe queste realtà, unite, di offrire un portfolio più ampio e di avere più capacità operativa e più modi per soddisfare le esigenze di business delle aziende del settore”, ha affermato Tullio Pirovano, nella foto, CEO di Lutech. “In questo modo si consoliderà la qualità dell’offerta del Gruppo Lutech, accrescendo l’alto standard delle soluzioni IT fornite alle aziende del Manufacturing italiano, settore strategico e protagonista dei progetti di digitalizzazione, che da tempo presidiamo”.

“Questa operazione è in linea con il salto di qualità avvenuto con l’ingresso nel Gruppo Lutech che ci ha permesso di ampliare la nostra offerta con nuovi servizi per il settore Manufacturing. Oggi uno dei passaggi cruciali per le aziende manifatturiere è la continuità digitale”, ha dichiarato Manfredo D’Alessandro Caprice, CEO di Advantage (Gruppo Lutech). “Occorre dar vita ad un flusso di dati disponibile a tutte le funzioni dell’impresa e per questo motivo con Lutech CDM ci impegniamo, oggi ancor di più, nella definizione di soluzioni che mettano insieme tecnologie e competenze”.

“L’unione delle forze di Lutech CDM ed Advantage va nella direzione di creare una realtà leader nella definizione di soluzioni digitali per il settore Manufacturing e per Lutech CDM rappresenta un ulteriore tassello nella sua strategia di crescita”, ha affermato Antonio Riso, CEO di Lutech CDM. “Realizzare soluzioni olistiche, che in vista della continuità digitale associano un numero sempre più rilevante di tecnologie diverse, ci pone come player di riferimento per il comparto manifatturiero con una strategia unica sul mercato italiano che offre dal Crm, al Plm, all’IOT/AR dall’Erp al Mes”.