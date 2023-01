Fineco, raccolta dicembre da record

Nel mese di dicembre la raccolta netta ha toccato il massimo storico di € 1.589 milioni (+13% rispetto a € 1,4 miliardi di un anno fa), confermando il crescente utilizzo di Fineco come piattaforma di riferimento per tutte le necessità finanziarie. Nonostante la fase di mercato particolarmente incerta, l’asset mix evidenzia la tendenza dei clienti a continuare nel proprio percorso di investimento: la componente gestita si attesta a € 628 milioni, quella amministrata a € 739 milioni, mentre la diretta è pari a € 222 milioni. Nell’intero 2022, la raccolta netta ha superato per il secondo anno consecutivo la soglia di € 10 miliardi, con la componente gestita a € 3,6 miliardi e l’amministrata a € 5,6 miliardi. I ricavi del brokerage nel mese di dicembre sono stimati a € 11 milioni (+8% rispetto alla media dei mesi di dicembre del periodo 2017/2019), confermandosi solidi in un mese caratterizzato dalla consueta stagionalità e da volumi particolarmente bassi, e portando la stima dei ricavi da inizio anno a circa € 191 milioni. Nel 2022 sono stati registrati 43,7 milioni di ordini eseguiti. Alessandro Foti, nella foto, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fineco, dichiara: “In un anno caratterizzato da una sostanziale incertezza dei mercati finanziari, il dato eccezionalmente robusto della raccolta di dicembre conferma in modo significativo la tendenza della clientela a proseguire e in molti casi ad accelerare il proprio percorso di investimento. Questo approccio, evidenziato nel corso dell’intero 2022, è stato favorito sia dalla capacità dei nostri consulenti ad affiancare i risparmiatori in una fase particolarmente complessa, sia da un’offerta di prodotti ampia e diversificata proposta da Fineco Asset Management. Le nuove soluzioni passive e i fondi protetti hanno permesso ai clienti Fineco un riposizionamento efficiente del proprio portafoglio, proteggendo i propri risparmi dall’inflazione e aprendo la strada a nuove opportunità di crescita per l’anno che ci attende”.