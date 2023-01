Acquisizione di Sesa nel settore Digital Green e miglioramento del rating ESG

Sesa (“SESA” – SES.MI), operatore di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha sottoscritto un accordo di partnership industriale, attraverso la società controllata Var Group S.p.A., per l’acquisizione della maggioranza del capitale di Amaeco S.r.l. (“Amaeco”), consolidando così le proprie competenze di digitalizzazione e sostenibilità a supporto delle esigenze di evoluzione digitale del Made in Italy. Amaeco, con sede a Fiorano Modenese (MO) ed un organico di circa 15 risorse umane, opera nello sviluppo e progettazione di sistemi di monitoraggio energetico e delle performance di eco-sostenibilità attraverso soluzioni software proprietarie con focus sul mercato enterprise e ricavi attesi nell’anno 2023 pari a circa Eu 1,5 milioni, con un Ebitda margin di circa il 20% ed importanti prospettive di crescita. L’offerta di soluzioni e consulenza per il risparmio energetico, grazie alle competenze delle risorse umane, consentirà di affiancare imprese ed organizzazioni in percorsi digitali di miglioramento dell’ecosostenibilità complessiva, rafforzando ulteriormente il posizionamento del Gruppo Sesa nel settore Digital Green ed affiancando le imprese del Made in Italy nei programmi di efficientamento energetico e sostenibilità. La partnership societaria è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo (5x Ebitda), con la previsione di meccanismi di Earn Out legati alla generazione di valore prospettica e il coinvolgimento nel capitale del Managing Partner e fondatore di Amaeco Giorgio Amadessi, con obiettivi di crescita sostenibile a medio termine. Grazie all’adozione progressiva delle soluzioni tecnologiche sviluppate all’interno del settore Digital Green il Gruppo Sesa prosegue il proprio percorso di rafforzamento dei programmi ESG e della propria performance di sostenibilità con il continuo miglioramento del proprio impatto ambientale. Dopo l’upgrade a livello “B” del rating di sostenibilità CDP, uno dei più restrittivi in ambito internazionale, Sesa consegue l’ulteriore miglioramento, a livello “Gold”, del rating EcoVadis, piattaforma internazionale di riferimento in ambito di rilevazione delle performance di eco-sostenibilità, confermando la capacità di supportare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile al centro della propria strategia di generazione di valore per gli Stakeholder. L’operazione di partnership societaria con Amaeco arricchisce l’offerta di tecnologia e servizi digitali a supporto della sostenibilità ed in ambito Digital Green, business unit che al 30 aprile 2022, ha realizzato un totale di circa Eu 175 milioni di ricavi consolidati, con una ulteriore crescita attesa nel corrente esercizio al 30 aprile 2023, sostenuta dalla progressiva convergenza di digitalizzazione e sostenibilità. “L’acquisizione del controllo di Amaeco, con cui già avevamo una partnership industriale da circa 12 mesi, ci consente di rafforzare ulteriormente l’offerta di soluzioni applicative e consulenza per il mercato enterprise, supportando la forte e crescente domanda di tecnologie digitali per l’efficientamento energetico e la sostenibilità delle imprese del Made in Italy”, hanno affermato Francesca Moriani, CEO di Var Group e Fabio Massimo Marchetti, Managing Partner di Var Industries. “Siamo lieti di entrare a far parte dell’organizzazione di Var Group e del Gruppo Sesa, al fine di accelerare la crescita di competenze e lo sviluppo di soluzioni digitali a supporto della domanda di tecnologia e consulenza per l’efficientamento energetico e la sostenibilità proveniente dalle imprese del Made in Italy, in particolare ma non solo dai segmenti Manifatturiero e Retail”, ha affermato Giorgio Amadessi, Fondatore di Amaeco. “L’ingresso di Amaeco nel Gruppo ci arricchisce di competenze in un’area cruciale per l’evoluzione digitale delle imprese come quella delle tecnologie per l’efficientamento energetico, nella convinzione che l’attuale scenario macroeconomico di incertezza possa essere superato grazie a progressivi investimenti digitali, alla luce della forte convergenza di sostenibilità e digitalizzazione. Il miglioramento dei nostri principali rating di sostenibilità conferma l’avanzamento dei programmi ESG quale elemento rilevante nella nostra strategia di generazione di valore sostenibile per gli stakeholder”, ha dichiarato Alessandro Fabbroni, nella foto, CEO di Sesa.