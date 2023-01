Circle, gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale e nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica guidato da Circle S.p.A., quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana – è stato selezionato da primario inland terminal del nord Italia per supportare il processo di automazione e digitalizzazione. La commessa, il cui valore supera € 210.000, prevede l’implementazione di un progetto completo delle componenti hardware specialistiche, il software Milos® TOS comprensivo dei Servizi Federativi per la gestione delle procedure di controllo degli accessi al varco dei container e delle Unità di Trasporto Intermodale, nonché le componenti di interoperabilità con i porti di riferimento. “Digitalizzazione, interoperabilità, intermodalità: tre parole che il mercato riconosce sempre più spesso e in maniera particolare in questo momento di fortissima attenzione alla logistica e ai porti, che sono due dei capisaldi del nostro piano Connect 4 Agile Growth – commenta il Presidente & CEO di CIRCLE Luca Abatello (nella foto) – e che crediamo sarà ancora più focale con Next Generation EU e il PNRR, che giungono al loro momento culmine nel corso del 2023”