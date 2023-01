Dubai, aumentano i visitatori

Il traffico di visitatori nell’emirato di Dubai è aumentato dell’89% lo scorso anno, con il numero di viaggiatori in arrivo attraverso vari porti che ha raggiunto oltre 23,5 milioni. Lo indicano gli ultimi dati diffusi dal Paese, secondo i quali oltre 21 milioni del totale sono arrivati attraverso gli aeroporti Negli ultimi 12 mesi sono arrivati in totale 23.672.468 passeggeri attraverso tutti i porti dell’emirato, segnando un aumento dell’89% rispetto all’anno precedente.

La maggior parte del traffico, per un totale di 21.817.022 passeggeri, è passata attraverso gli aeroporti di Dubai, mentre oltre 1,6 milioni di passeggeri sono arrivati attraverso l’Hatta Border Crossing e 242.700 viaggiatori attraverso i porti marittimi dell’emirato.Secondo le statistiche, solo alla vigilia di Capodanno, l’emirato ha visto più di 107.082 visitatori, con almeno 95.445 viaggiatori in arrivo attraverso gli aeroporti di Dubai, 6.527 in arrivo attraverso Hatta Border Crossing e 5.010 in arrivo attraverso i porti marittimi.

Per la società di ricerca Euromonitor, lo scorso anno Dubai International è stato uno degli aeroporti più trafficati del mondo. L’hub dell’aviazione ha ottenuto il secondo posto nella Top 100 City Destinations Index 2022.