Assisi, nasce un corso per avvicinarsi all’olio

(di Tiziano Rapanà) Assisi, la bella terra di San Francesco, diventa sede di un corso di avvicinamento all’olio extravergine di oliva in collaborazione con Airo, l’associazione internazionale ristoranti dell’olio. Sei gocce d’olio, così si è voluta dedicare quest’occasione di risolvere le curiosità più disparate sull’olio di oliva extravergine. Avrete dritte sulla produzione, su tante altre questioni legate all’olio ed imparerete ad assaggiarlo. Il corso è rivolto a tutti, non servono prerequisiti particolari. Se non l’attenzione e la premura verso una leccornìa, talvolta bistrattata. Il corso è strutturato in sei lezioni tenute da docenti esperti del settore. Qui potete imparare soprattutto le caratteristiche dell’olio, imparare a distinguerne le diverse varietà attraverso degustazioni e acquisire competenze, che vi potranno essere utili qualora abbiate in mente di pensare ad una carriera nel mondo gastronomico. State tranquilli, non ci sarà il trionfo della teoria. Anche la pratica avrà il suo peso. Come vi ho già detto, avrete modo di imparare ad assaggiare l’olio e valutare le sue caratteristiche organolettiche. Durante le lezioni si dibatterà su come come abbinare l’olio con cibi diversi per ottenere il massimo dal suo sapore e dalle sue proprietà. L’olio extravergine di oliva è un prodotto pregiato e versatile, conoscerlo è un dovere. Partecipare a questo corso è quindi un’occasione unica per conoscerlo meglio e imparare a sfruttarne al meglio le sue qualità. Vi esorto a partecipare, qualunque sia il vostro obiettivo. Approfittare dell’opportunità per circumnavigare il curioso dell’olio.

tiziano.rp@gmail.com