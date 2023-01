Food blogger, la polemica è inutile

(di Tiziano Rapanà) La nube della polemica non mi tange. Si ciancia inutilmente di food blogger. Ossia la categoria del web, formata per lo più da baldi giovani manducatori per vocazione a favore di telecamera. Sono tecnologicamente autarchici: si scrivono, dirigono e montano il programma che li vede principi supremi. Consigliano ristoranti, trattorie e pizzerie sui loro canali YouTube, Instagram e TikTok. Molti li guardano con la lente dell’ubbia. per costoro, sono una masnada di palancai: buoni a tessere una tela di lodi sperticate in cambio di vile pecunia. Non è così, sono bravi ragazzi che si danno da fare. Il problema è che alcuni di loro non sanno mangiare. Vedo, su TikTok, un ventenne atto ad adorare un arancino di riso: lo mira allo stesso modo di un antico egiziano innamorato della sublime magnificenza di Nefertite, la regina del Nilo. Il ragazzo – immaginatelo come vi pare, non faccio nomi – assicura la suprema bontà del prodotto. Il suo sguardo e la ripresa filmica sull’arancino sono efficaci all’esercizio della persuasione. Ormai convinto, vado nel locale suggerito. Immantinente corro a mangiare il mio arancino, speranzoso di tuffarmi nel prodigioso mondo della ghiottoneria. Ma, diamine!, l’arancino non è all’altezza dell’aspettativa. È modesto, convenzionale. Non sono deluso, ma capisco che il blogger non ha mai assaggiato un arancino di buona qualità. Non gli si può fare una colpa per questo e soprattutto non ci si può immettere subito nell’autostrada dalla malevolenza. Semmai non capisco il pullulare di aspiranti critici su YouTube e affini. Qui urgono cronisti, raccontatori di realtà gastronomiche legate al territorio. I food blogger dovrebbero informare delle tradizioni culinarie del proprio paese anziché commentare qualsiasi ristorante che capita a tiro.

