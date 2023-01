Avellino celebra Andy Warhol con una mostra

“Andy Warhol: an american artist” è la mostra in programma fino al 5 febbraio presso l’Ex cinema Eliseo di corso Europa ad Avellino. Curata da Raffaele de Felice, racconta la rivoluzione del genio di Pittsburgh attraverso un itinerario espositivo di oltre 50 opere che andranno ad inserirsi all’interno del percorso dell’ex sala, creando un intreccio concettuale con una delle fonti primarie d’ispirazione dell’artista Usa: il cinema. “Con ‘Andy Warhol: an american artist’ – premette il sindaco di Avellino e assessore alla Cultura, Gianluca Festa – puntiamo ad incrementare la nostra offerta culturale, presentando una grande mostra nel periodo natalizio e celebrando un movimento artistico attuale come la Pop Art attraverso le opere dell’artista Pop per eccellenza, Andy Warhol. Un obiettivo che sentiamo particolarmente nostro, volto a valorizzare il territorio di Avellino ed il turismo correlato. La nostra certezza è che l’arte sia un patrimonio collettivo su cui investire, sicuri che possa offrire lo spunto, soprattutto per le nuove generazioni, per aprire più vasti orizzonti”. “Andy Warhol – racconta il curatore, Raffaele De Felice – fu l’artista determinante per la rinascita artistica della seconda metà del Novecento: cambiò il concetto stesso di arte sovvertendo l’estetica di un’intera generazione. Attraverso l’esposizione, tra le altre, delle opere dedicate a Marilyn Monroe, Mao Zedong, Hans Christian Andersen, i Dollari, Campbell’s Soup e Interviews racconteremo la storia intensa di un mondo fatto di comunicazione e genialità, business e consumismo nel ruolo centrale di una Factory divenuta punto catalizzatore dell’establishment artistico americano. Warhol non rappresenta solamente la superstar del mondo dell’arte e del mercato che tutti conosciamo, ma è l’immagine di un uomo dal volto sensibile e timido che si è trasformato in uno sperimentatore dalle esplosive capacità comunicative”.

“Il percorso di mostra – conclude Matteo Vanzan, proprietario dell’agenzia MV Eventi – sarà composto non solo dalle opere d’arte di Andy Warhol, ma anche da quelle di alcuni dei principali protagonisti della sua epoca come Roy Lichtenstein, Robert Indiana, Joe Tilson e Robert Rauschenberg. Il nostro obiettivo è quello di raccontare l’uomo prima dell’artista, con tutte le sue nevrosi e le sue insicurezze in un corollario di aforismi che, nell’ironia della loro essenza, tracciano inequivocabilmente la personalità di Andy Warhol come entità capace di generare un microcosmo che riassume in sé il clima degli anni Sessanta”.

La mostra è allestita in partnership con HPA e avrà un biglietto d’ingresso di 5 euro.