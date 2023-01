Poligrafici Printing, siglato contratto di stampa per il quotidiano “Corriere Romagna”

Poligrafici Printing S.p.A., società quotata all’Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che, per il tramite della controllata Centro Stampa Poligrafici S.r.l. (“CSP”), ha raggiunto un accordo con COOPERATIVA EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI – COOPERATIVA S.P.A., per la stampa del quotidiano “Corriere Romagna”. Tale accordo avrà durata di quattro anni e prevede la stampa di tutte le edizioni del quotidiano Corriere Romagna negli stabilimenti di produzione di CSP. CSP sarà anche fornitrice della carta, per la quale ha recentemente ottenuto la certificazione PEFC (Program for the Endorsment of Forest Certification schemes ). Il Presidente di Poligrafici Printing S.p.A., dott. Nicola Natali ha commentato: “Siamo molto contenti dell’accordo raggiunto con l’Editore del Corriere Romagna, di cui ringraziamo tutto il Management per la fiducia che ci ha accordato. E’ un segnale importante nel mercato della stampa poligrafica che soffre per il costante calo delle tirature. Continua il processo di aggregazione di commesse di stampa nei nostri stabilimenti ed il progetto di Poligrafici Printing di sviluppare accordi, anche societari e reciproche sinergie con Editori terzi”