Partners Group acquisisce SureWerx

SureWerx, fornitore leader in Nord America di dispositivi di protezione individuale, attrezzature di sicurezza e soluzioni per utensili, ha annunciato la vendita dell’azienda da The Riverside Company a Partners Group, una società leader nei mercati privati globali.

Derek Lim, nella foto, Managing Director, Private Equity Goods & Products Industry Vertical, Partners Group, ha dichiarato: “Per conto dei nostri clienti, siamo entusiasti di collaborare con il team di SureWerx per consolidare il suo forte track record di crescita, anche attraverso acquisizioni strategiche, mantenendo al contempo il suo eccezionale track record di servizio. SureWerx è un fornitore leader di prodotti tecnici per la sicurezza con un portafoglio di marchi forti e una storia di innovazione di prodotti di successo per i suoi clienti e utenti finali attraverso molteplici canali di distribuzione. La sicurezza industriale è una nostra area tematica di interesse da oltre quattro anni e siamo convinti del potenziale di crescita di SureWerx grazie al suo ampio portafoglio di prodotti, alla diversificazione del mercato finale e alle interessanti prospettive del settore. I prodotti di SureWerx svolgono un ruolo importante nel garantire la sicurezza dei lavoratori, il che è in linea con il nostro impegno a investire in società che hanno un impatto positivo sugli stakeholder. Siamo entusiasti di collaborare con Chris e il suo team per portare avanti le nostre iniziative di crescita per la creazione di valore condiviso”.

Questo investimento strategico offrirà a Partners Group l’opportunità di accelerare ulteriormente la crescita di SureWerx aggiungendo nuovi prodotti e marchi complementari e fornendo un servizio di prim’ordine alla sua rete consolidata di distributori e utenti finali fedeli. SureWerx è orgogliosa di collaborare con i partner distributori e gli utenti finali dei suoi prodotti per migliorare la sicurezza e la produttività dei lavoratori.

“Siamo estremamente entusiasti di collaborare con Partners Group”, ha dichiarato Chris Baby, CEO di SureWerx. “Con il supporto di Riverside, il nostro team ha lavorato diligentemente negli ultimi quattro anni per costruire una piattaforma eccezionale per la crescita e siamo grati per il sostegno incrollabile che ci hanno dato. Questa transizione rappresenta un’altra tappa significativa per la nostra azienda. Partners Group offre risorse aggiuntive per consolidare la nostra posizione di leader di mercato e istituzionalizzare la nostra visione. L’esperienza operativa e le risorse finanziarie di Partners Group ne fanno un partner ideale a lungo termine per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi e consentiranno a SureWerx di sfruttare rapidamente la piattaforma che abbiamo creato. Le nostre visioni sono allineate e lavoreremo strategicamente per portare ulteriori prodotti e soluzioni innovative per migliorare la sicurezza e la produttività dei lavoratori in tutti i nostri mercati finali”.