Lindbergh, rinnovo contrattuale con Ricoh Italia

Lindbergh S.p.A. (EGM:LDB), a capo dell’omonimo Gruppo attivo in Italia e Francia nel settore MRO (Maintenance Repair and Operations) per l’offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica per le reti di assistenza tecnica attraverso la propria piattaforma tecnologica T-Linq, comunica di aver sottoscritto un accordo formale per il rinnovo del Contratto in essere con RICOH Italia S.r.l., azienda leader nell’offerta di prodotti e servizi in ambito printing, digital workplace e business process management. L’accordo è riferito al Contratto per l’erogazione diservizi, da parte di Lindbergh, di “in-night delivery” di parti di ricambio e di reverse logistics per la rete di assistenza diretta di RICOH Italia S.r.l., costituita da oltre 150 tecnici manutentori itineranti, capillarmente distribuiti sul territorio nazionale. L’accordo prevede un tacito rinnovo annuale del Contratto, per un controvalore, in funzione dei volumi attesi, di Euro 350.000 annui. Andrea Allegrini, Sales Director di Lindbergh, dichiara: “Il rinnovo del Contratto sottoscritto con RICOH, nostro cliente dal 2015, conferma la fiducia riposta nella nostra organizzazione e la nostra capacità di costruire, senza eccezione alcuna, relazioni estremamente positive e durature nel tempo, che permettono di raggiungere una perfetta integrazione dei nostri servizi nella Supply Chain dei nostri Clienti”.